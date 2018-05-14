母親節優惠變調！ 媽媽凌晨到門市幫排「499吃到飽」

2018-05-14 11:01 聯合新聞網 綜合報導



電信業者推出「母親節專案」，卻意外引爆全台「499之亂」，許多媽媽在母親節當天並非在家中享受天倫樂，而是到電信門市前替小孩排隊領號碼牌。示意圖，圖片來源／報系資料照 分享 facebook

中華電信上周宣布推出「母親節專案」，用戶每月付499元即可享4G吃到飽的服務，引發全台大批民眾搶辦，各家門市無不擠得水洩不通，就連母親節當天早上也有很多人一大早就到門市前排隊。其中不乏應該正在餐廳享受大餐或家中休閒放空的媽媽們，有些媽媽甚至為了要幫孩子領號碼牌，凌晨5點就到門市前等待。

電信業者為了慶祝母親節，推出限時的「499吃到飽」優惠方案，造成等待申辦的民眾大排長龍、門市人員被迫加班的「499之亂」。昨（13）日雖適逢母親節，各家電信門市前，還是可以看見大批民眾湧入，原本應該在家盡情享受母親節氣氛的媽媽們，也紛紛為了孩子早起，到門市前等著領號碼牌。

根據《東森新聞》的報導，板橋一名排隊的媽媽在受訪時就表示，她是替小孩子來辦的，另一位媽媽也說，反正自己睡不著，就早點來幫小孩排隊，「幫我女兒他們來辦的，我怕排不到就早點來，我睡不著就早點來」。

許多網友看到之後，紛紛感嘆為了歡慶母親節而推出的方案，最後卻變成父母反過來「孝順」孩子，原本的美意全都變調，「真的是有媽的小孩像塊寶」、「果然做父母的都很孝順兒女」、「應該沒有小孩睡不著替父母排的」、「現場80%以上都是媽媽，還有很多帶小小孩去排的辛苦媽媽」、「果然是母親節活動」。