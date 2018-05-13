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不滿499之亂！ 滅頂發起人怒批製造社會紛擾

2018-05-13 20:04聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

滅頂行動發起人、通訊行業者張仁吉對連續數日的「499之亂」表達不滿。記者蔣繼平／...
滅頂行動發起人、通訊行業者張仁吉對連續數日的「499之亂」表達不滿。記者蔣繼平／攝影
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中華電信推出499吃到飽方案引發大批民眾搶辦，猶如當時厚奶茶和衛生紙的搶購喪屍潮，曾發起「滅頂」行動的枋寮通訊行業者張仁吉就批評，「499之亂」造成民眾搶排隊、基層被操爆，連母親節都不能好好過，難道大家不生氣嗎？

張仁吉表示，這一次「499之亂」引起許多民怨，甚至電信業者員工的工作權益受損，為了應付龐大客群必須超時加班，連一頓飯都無法好好享用，人多更難免會有奧客出現，大批民眾一窩蜂搶便宜現象更令人擔憂，徒增社會成本。

張仁吉說，身為同業，為電信門市人員抱屈不已，而身為消費者，更不滿電信公司隨意推出限時方案，新舊客戶立場不平等，導致社會對立紛爭。對此訴求電信員工正常上下班、超時工作要加班費，NCC、公平會、勞動部都要介入審查。

張仁吉認為，中華電信推出限時一周的促銷方案，在資訊不對等的情況下，消費者一旦跟風，沒有思考清楚就容易變成冤大頭，況且499方案屬於特殊優惠方案，中途解約恐怕得面臨「高額」違約金，未來的成本也必須考量進去。

張仁吉指出，「499之亂」同時幾乎癱瘓電信窗口，排擠申辦其他業務的用戶，整體而言浪費太多社會成本，呼籲電信公司推出這類促銷時，必須同時有配套措施，例如將櫃台業務分門別類，避免影響其他用戶權益。

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