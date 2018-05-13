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499之亂持續發燒 電信員工母親怨：還我孩子

2018-05-13 19:21聯合報 記者李京昇╱即時報導

電信「499之亂」持續延燒，今天雖是母親節，全台仍有許多電信門市被民眾擠爆、湧現排隊人潮，搶著申辦優惠方案，有位電信門市人員的母親，在臉書抱怨孩子凌晨2點還在店裡工作，讓她不捨地問，「可以讓孩子回家了嗎？」

「我很火大，我是來抱怨的！」該電信門市人員母親，昨天清晨在臉書社團「爆怨公社」PO文，都已經深夜，兒子還在工作，這樣的情形還連續好幾天，讓她不捨地問能否還她小孩，「可以讓電信門市人員她們下班回家了嗎？」

貼文一出引發網友熱烈討論，「真的覺得要推出這種方案，先前的準備工作就要做足，例如每日限定幾人、或是確實的營業時間。看我朋友昨天也是忙到兩點，今天要繼續加班」、「一堆人沒辦到 499 好像世界末日啊......可憐的跟風」、「排隊的拿命來排，不代表工作人員就要捨命相陪啊」、「第一線工作人員辛苦了」、「高層一句話，基層做到死」。

中華電信桃園營運處近幾天也是人滿為患，一台取號機被抽到故障；許多電信門市為此延長營業時間，第一線員工更是累到大呼吃不消，勞動部職安署日前要求各縣市政府主動進行勞檢，桃園市政府日前到三間電信門市勞檢，發現有員工一天上班超過12小時，將依法開罰。

圖為中華電信板橋門市連日排隊人潮。圖／報系資料照
圖為中華電信板橋門市連日排隊人潮。圖／報系資料照
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勞檢勞動部
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