499之亂持續發燒 電信員工母親怨：還我孩子

2018-05-13 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



電信「499之亂」持續延燒，今天雖是母親節，全台仍有許多電信門市被民眾擠爆、湧現排隊人潮，搶著申辦優惠方案，有位電信門市人員的母親，在臉書抱怨孩子凌晨2點還在店裡工作，讓她不捨地問，「可以讓孩子回家了嗎？」

「我很火大，我是來抱怨的！」該電信門市人員母親，昨天清晨在臉書社團「爆怨公社」PO文，都已經深夜，兒子還在工作，這樣的情形還連續好幾天，讓她不捨地問能否還她小孩，「可以讓電信門市人員她們下班回家了嗎？」

貼文一出引發網友熱烈討論，「真的覺得要推出這種方案，先前的準備工作就要做足，例如每日限定幾人、或是確實的營業時間。看我朋友昨天也是忙到兩點，今天要繼續加班」、「一堆人沒辦到 499 好像世界末日啊......可憐的跟風」、「排隊的拿命來排，不代表工作人員就要捨命相陪啊」、「第一線工作人員辛苦了」、「高層一句話，基層做到死」。