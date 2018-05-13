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499之亂累垮員工 宏華：加倍補償延時加班

2018-05-13 15:18中央社 台北13日電

臉書粉絲團「事件地平線」日前發文，如果門號是中華電信，不管是撥打客服或到門市，對...
臉書粉絲團「事件地平線」日前發文，如果門號是中華電信，不管是撥打客服或到門市，對話的服務人員其實不屬於中華電信，而是一間名為「宏華國際股份有限公司」的派遣公司。 圖／聯合報系資料照
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499吃到飽之亂造成中華電信門市全面塞爆，臉書粉絲團「事件地平線」指稱，承攬中華電業務的宏華員工累垮，宏華今天發表聲明，全體同仁的延時加班，都會加倍發給。

臉書粉絲團「事件地平線」日前發文，如果門號是中華電信，不管是撥打客服或到門市，對話的服務人員其實不屬於中華電信，而是一間名為「宏華國際股份有限公司」的派遣公司。限時499專案，讓員工業務瞬間爆炸，每天都是從開店前排隊塞到打烊還做不完，員工甚至連吃飯上廁所的時間都沒有。

宏華表示，自2013年成立後，承攬了母公司中華電通路門市、網路查修、客服專線等3大業務，這次中華電推出499快閃方案，雖事出突然，但當然要對客戶負責，在這次快閃方案因大量業務湧入下，公司動員加班，但宏華承攬的門市，全體同仁的延時加班都會加倍發給，所有的加班時間都會計入，由門市主管紙本統一申報，避免由繁忙的同仁自行逐筆於系統申報，發生漏報、晚報或忘了申報情形，絕對保障同仁權益。

宏華在聲明中也指出，「善待員工同時維護公司價值」是全體主管責任，此次499快閃方案造成員工的擔心及社會大眾誤解，希望社會體諒門市員工的辛苦，宏華也會全力配合勞動檢查，但也懇求在此忙碌情形下，給予準備勞檢資料的時間。

宏華也澄清，內部有完整的公司制度，並已訂定公布實施75項管理規範，且有完整的主管職及專業職的員工升遷管道，每年都有一定比例的優秀同仁獲得晉升，不再只是人力派遣公司。

中華電信加班
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