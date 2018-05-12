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499之亂員工喊累 中華電：會注意員工健康給充分休息

2018-05-12 22:50聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

中華電信「499吃到飽」方案引發瘋辦人潮，各門市都大排長龍，領號碼牌等候，彰化市...
中華電信「499吃到飽」方案引發瘋辦人潮，各門市都大排長龍，領號碼牌等候，彰化市有門市昨天辦到晚間12點多，今天直營和特約店依舊大排長龍。 聯合報系資料照／記者林宛諭攝影
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中華電信今天表示，5月9日至15日期間推出母親節行動業務短期促銷活動，因大量業務湧入，造成同仁工作晚一點，該公司已設法改善，也與工會充分溝通，有關勞動活動均遵守勞基法及相關勞動法令，主管也到現場給與同仁加油打氣。

中華電表示，促銷活動期間，公司督促相關主管要注意同仁的身心健康並給予充分休息，對於部分媒體的不實報導公司教導員工不配合勞檢，完全與事實不符，特此澄清。

中華電信勞基法勞檢
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