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電信公司洩個資？他想辦499 卻發現前合約是別人

電信公司洩個資？他想辦499 卻發現前合約是別人

2018-05-12 19:13聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

台哥大用戶李宗興近日想辦499專案，客服專線一直熱線，於是找出去年續約申請單，赫然發現單據上是他人個資，「我的契約書去哪？」昨天與台哥大聯繫沒結論，李宗興今天與另名盧姓被害人到門市前要求台哥大說明，並重視客戶個資隱私。

記者今天前往採訪時，該店自稱督導的人員前來表示，一切由台北公司統一回應，但截至下午沒任何人員說明。李宗興和盧姓被害人今天一起到嘉義市消保會提消費爭議申訴，並到長榮派出所備案，以防個資遭不法人士盜用。

「太扯了！」李宗興日前找出去年續約申請單想要確認續約時間與資格，卻驚見申請單上是他人個資。他昨天到台哥大門市了解，「我當初簽的那份到哪？」因契約書上有身分證字號、出生年月日、手機號碼等，李宗興擔心個資外洩造不明人士利用，店家解釋半天，卻無法交代李宗興的契約流向何去；近日499專案夯，李宗憂心電信業者現階段下殺資費搶客户，發生類似情況，讓大量個資外洩。

盧姓被害人認為台哥大很誇張，「什麼叫做我的個資現在很安全」，她是被李宗興告知才知個資外洩，更不解她當天晚上7點到門市補簽名，店家說沒有任何資料須給消費者，結果2小時候該契約書到李宗興手上，痛批台哥大欲蓋彌彰的作法，嚴重藐視個人隱私。

台哥大用戶李宗興（右）發現自己去年辦門號拿到的契約是盧小姐（左），自己當初簽的那...
台哥大用戶李宗興（右）發現自己去年辦門號拿到的契約是盧小姐（左），自己當初簽的那份不翼而飛，上面有個人身分證號碼等資料，今天到門市要求台哥大重視個資問題，憂心499之亂，也發生類似個資外洩問題。記者姜宜菁／攝影
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台哥大用戶李宗興發現自己去年辦門號拿到的契約是盧小姐，自己當初簽的那份不翼而飛，...
台哥大用戶李宗興發現自己去年辦門號拿到的契約是盧小姐，自己當初簽的那份不翼而飛，上面有個人身分證號碼等資料，昨天到門市要求台哥大重視個資問題，憂心499之亂，也發生類似個資外洩問題。記者姜宜菁／攝影
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台哥大用戶李宗興（右）發現自己去年辦門號拿到的契約是盧小姐（左），自己當初簽的那...
台哥大用戶李宗興（右）發現自己去年辦門號拿到的契約是盧小姐（左），自己當初簽的那份不翼而飛，上面有個人身分證號碼等資料，今天到門市要求台哥大重視個資問題，憂心499之亂，也發生類似個資外洩問題。記者姜宜菁／攝影
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