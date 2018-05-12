電信公司洩個資？他想辦499 卻發現前合約是別人

2018-05-12 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



台哥大用戶李宗興近日想辦499專案，客服專線一直熱線，於是找出去年續約申請單，赫然發現單據上是他人個資，「我的契約書去哪？」昨天與台哥大聯繫沒結論，李宗興今天與另名盧姓被害人到門市前要求台哥大說明，並重視客戶個資隱私。

記者今天前往採訪時，該店自稱督導的人員前來表示，一切由台北公司統一回應，但截至下午沒任何人員說明。李宗興和盧姓被害人今天一起到嘉義市消保會提消費爭議申訴，並到長榮派出所備案，以防個資遭不法人士盜用。

「太扯了！」李宗興日前找出去年續約申請單想要確認續約時間與資格，卻驚見申請單上是他人個資。他昨天到台哥大門市了解，「我當初簽的那份到哪？」因契約書上有身分證字號、出生年月日、手機號碼等，李宗興擔心個資外洩造不明人士利用，店家解釋半天，卻無法交代李宗興的契約流向何去；近日499專案夯，李宗憂心電信業者現階段下殺資費搶客户，發生類似情況，讓大量個資外洩。