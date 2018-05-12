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499之亂 一張號碼牌喊價350元？

2018-05-12 18:06聯合報 記者雷光涵╱即時報導

三大電信業的「499之亂」讓母親節的周末變成排隊周末，網路上竟然出現有人以100-350元的價格兜售「門市號碼牌」，有網友批「此風不可長」，也有人覺得他的行為不算黃牛。版主回應，他也是現在一早排隊曬太陽的。還有人說，難怪有人在號碼牌機前一次抽一百多張。

這位民眾是在臉書「內壢中壢平鎮全新二手拍賣廣場」公開社團po文，賣的物品是「中華電信499號碼牌」，問有沒有人今天想辦499，他有中原服務中心、中壢服務中心的號碼牌，依號碼先後不等標售100、300及350元。強調實際等待時間以各家電信現場叫號為主，他不負保證。有人在下方留言，做這種無本生意不知是該稱讚或貶損你，也有人說，看身邊有沒有50歲以上婦人送給她，說聲母親節快樂。

此po文現已刪除但被截圖轉到「爆料公社」，問賣號碼牌有沒有觸法? 有人覺得「沒什麼不妥，對方也花時間體力去排隊，不想排當然就多花錢」，還說，這跟黃牛有什麼關係，頂多收跑路費而已，網路不也一堆這種服務。

但也有人說，「如果沒人買，是不是浪費紙也苦了其他沒辦法領到號碼牌的人，這種想法滿自私的。」「這種人真的不可取，是有這麼缺錢嗎。」網友說，原來這就是為什麼昨天有個影片，一位大媽在狂抽號碼牌。

電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，12日各地中華電信門...
電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，12日各地中華電信門市仍湧入大批申辦民眾，一早就大排長龍。圖為中華電信內湖服務中心。 中央社
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有網友在拍賣社團賣中華電信的號碼牌。圖/擷自爆料公社
有網友在拍賣社團賣中華電信的號碼牌。圖/擷自爆料公社
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母親節爆料公社
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