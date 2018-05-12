499之亂 一張號碼牌喊價350元？

2018-05-12 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



三大電信業的「499之亂」讓母親節的周末變成排隊周末，網路上竟然出現有人以100-350元的價格兜售「門市號碼牌」，有網友批「此風不可長」，也有人覺得他的行為不算黃牛。版主回應，他也是現在一早排隊曬太陽的。還有人說，難怪有人在號碼牌機前一次抽一百多張。

這位民眾是在臉書「內壢中壢平鎮全新二手拍賣廣場」公開社團po文，賣的物品是「中華電信499號碼牌」，問有沒有人今天想辦499，他有中原服務中心、中壢服務中心的號碼牌，依號碼先後不等標售100、300及350元。強調實際等待時間以各家電信現場叫號為主，他不負保證。有人在下方留言，做這種無本生意不知是該稱讚或貶損你，也有人說，看身邊有沒有50歲以上婦人送給她，說聲母親節快樂。

此po文現已刪除但被截圖轉到「爆料公社」，問賣號碼牌有沒有觸法? 有人覺得「沒什麼不妥，對方也花時間體力去排隊，不想排當然就多花錢」，還說，這跟黃牛有什麼關係，頂多收跑路費而已，網路不也一堆這種服務。