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洪孟楷：如果499仍賺錢 過往1399是何等暴利？

2018-05-12 07:38聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中華電信499吃到飽方案引爆499之亂，中華電信董事長鄭優昨開記者會，指不會延長辦理時間，重申是短期促銷，所以會產生解約金問題；至於是否對老客戶不公平，他以百貨公司在特別節日會舉辦優惠促銷舉例，「是給顧客的小確幸，在特別日子會提供優惠」，他還比喻，買衣服經過1周後打8折，有理由要求退錢嗎？「也許下一次綁約時間到了，也有可能是用更優惠方案也不一定」。國民黨發言人洪孟楷在臉書批，499讓全民都亂，這種只會講幹話的董事長誰任命的？

中華電信推出499方案，短短幾天已經讓全民皆亂，洪孟楷批，董事長親自開記者會，但整場記者會卻只淪為講幹話，無疑火上加油！中華電信最大股東是交通部，而董事長更是蔡英文任命的親信幕僚，如果蔡英文政府任命的官員只會把人民的需求全都推給市場機制，而毫無歉意或做法，這不就吃定新舊客戶「不爽不要用」，難道這就是蔡英文總統當初任命的期待嗎？

他說，中華電信美其名說要感謝媽咪所以推出499方案，活動時間卻僅1周，難道感謝母親1周就夠，剩下300多天媽媽辛勞都不須過問？且既然民眾排隊有需求，為何不能提供網路預約掛號，本周先收單之後排時間再辦等不同方式，賣iphone時都能夠採取預約然後陸續出貨，何以申辦方案不能比照辦理，讓民眾這周都在排隊惹民怨，中華電信的經營團隊是以擾民為樂嘛？

「如果499仍有賺錢，那麼過往收費高達1399是何等暴利？」洪孟楷說，中華電信是政府占有最大股東，且全台市占率如此之高與過去為國營有關，如果有過多且不當的獲利狀況，當然應該接受檢驗。退一步說，當初所有電信業者都已高資費來與民眾簽約是否就有聯合漲價問題？總不能錢都業者賺、用戶就都活該倒楣吧？

洪孟楷說，中華電信現任董事長，可是在2016年蔡英文總統上任後，依當時媒體報導，特別欽點蔡的重要財經幕僚鄭優接任。如今千呼萬喚始出來的大陣仗記者會，卻是有講等於沒講；與蔡英文互動良好的鄭優，如果要用這種引起民怨的方式來慶祝即將2周年執政的蔡政府，只怕會受到更大的反彈。

中華電信董事長鄭優昨開記者會。記者曾吉松/攝影
中華電信董事長鄭優昨開記者會。記者曾吉松/攝影
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蔡英文洪孟楷幹話
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