就是要499！ 瘋狂民眾以肉身擋中華電信門市關門

2018-05-11 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



就是要499！ 花蓮一名民眾以肉身阻擋中華電信門市關門。 圖／民眾提供 分享 facebook 中華電信499吃到飽優惠，中華電信花蓮中正店每天湧大批等候申辦民眾，排隊的人多到讓抽號碼機都當機，有人等上7小時才辦好，今天傍晚還有民眾還以肉身阻擋服務人員關門，不論如何「就是要辦到499」！

中華電信排隊潮今天繼續延燒，楊姓民眾說，他早上8點50分從中華電信花蓮中正店幫朋友抽號碼牌是1391號，下午4點半過去中華電信，竟然才到1370。

有民眾等了3小時還排不到，氣得不想再等，轉身把號碼牌送給身邊，直呼「太誇張了」；還有民眾在等待的時間回家吃飯，回到現場竟然過號，只能重新抽號碼牌，看著前方的等待的人龍，直呼「到好崩潰!」

到了傍晚仍是有上百人在排隊，許多人排到失去耐心頻頻詢問到底還要多久? 員工強調在晚上7點門市關門前，還在排隊的民眾，通通一定會辦到好。

一名男子在晚上7點左右突然躺在大門地上，一開始有民眾以為是昏倒，造成門市一場混亂，後來才發現該名男子因為還沒排到，就怕自己無法辦到，所以以肉身阻擋門市關門，最後由旁人勸起，等待辦完手續後離去。

一旁的民眾看到也不禁搖頭，直說「好丟臉」、「耍無賴」、「員工都累壞了，還要處理這種事」、「真的是素質太差了」。