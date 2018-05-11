親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
Google I/O 2018
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

經長宣布：95汽油超過30元就緩漲 中油吸收25%

499吃到飽應接不暇 中華電週末加開門市

2018-05-11 20:33中央社 台北11日電

中華電信祭出499吃到飽，門市湧入大批人潮等候申辦。記者陳正興／攝影
中華電信祭出499吃到飽，門市湧入大批人潮等候申辦。記者陳正興／攝影
分享

499吃到飽引發熱潮，中華電信今天宣布3措施加速申辦作業，並公布「新增/調整營業時間門市一覽表」，包括花蓮、屏東、南投等原先週末沒營業的門市，在符合法規下提供服務。

電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，各地中華電信門市連3日湧入大批等待申辦的民眾，不少門市為消化大量的民眾申辦需求，處理至深夜，隔日又迎接長長的排隊人潮，引爆空前申辦熱潮，但也伴隨用戶爭議與門市亂象。

中華電信今天宣布3措施加速申辦作業，第一、門市業務分流，第二、部分門市延長營業時間，第三、擴大人力彈性調度。

另外，面對全民搶辦499吃到飽，未來網速會不會大塞車？中華電行動通信分公司總經理陳明仕今天表示，中華電去年基地台成長4成，今年最少會增加3成，容量夠、也持續在擴增中，中華電涵蓋率最廣、頻譜也最大，基地台也最多，對網路品質有信心。

中華電行銷處副總經理林文智今天也補充，中華電有許多門市，例如花蓮、屏東、南投原先週末沒有營業，在符合法規前提下，希望在週末也能提供服務。

中華電今天稍晚也公告「新增/調整營業時間門市一覽表」（如文末）。

遠傳電信則表示，門市已有做人力調配及增加，並且符合勞動法令，同時每日均會消化當日門市來客。

台灣大哥大表示，在週末時間，將擴大全台門市人力的彈性調度，盡量滿足客戶需求，營業時間快到的時候，若已抽號碼牌的消費者尚未完成申辦業務，門市人員會請消費者隔天再來並優先為其辦理，這樣也可兼顧門市同仁的健康和權益。

499吃到飽引發熱潮，各地電信門市客戶暴增，短時間難以消化，尤以中華電信門市最為嚴重，而中華電第一線門市人員恐超時工作，引發勞團關切。

中華電信董事長鄭優表示，中華電遵守勞動法令，公司講求合法，突然大量用戶湧入門市，造成同仁工作辛苦，昨天發現這樣的情況，已設法改善這樣的現象，並和工會做溝通與說明，感謝同仁「相忍為公司」，每個單位主管也都會去跟同仁加油打氣，都能夠體認公司在舉辦這樣的促銷活動，引起顧客熱烈參與，「總不能把顧客放著就下班，同仁不會是這種態度」。

鄭優進一步表示，中華電針對同仁的吃飯、休息問題，都按照法令規定，盡最大努力來照顧，包括下班時安排交通車等，這都應該要做的，對同仁權益照顧，一向不遺餘力。

中華電新增、調整營業時間門市一覽表。 圖／取自中華電信官網
中華電新增、調整營業時間門市一覽表。 圖／取自中華電信官網
分享
電信三雄限時7天開放全民499吃到飽，電信門市第3天陸續湧入大批申辦人潮。 中央...
電信三雄限時7天開放全民499吃到飽，電信門市第3天陸續湧入大批申辦人潮。 中央社
分享

中華電信上網吃到飽
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

觀點／「499之亂」，你到底賺了什麼？

2018-05-11 19:39

中華電信台南兩處超時工作 稱人太多沒辦法

2018-05-11 19:21

中華電董座回應499之亂 網友氣憤點出「幹話語錄」

2018-05-11 17:03

499操翻中華電信門市人員 新北勞檢卻空手而回

2018-05-11 17:49

中華電499之亂 南投縣魚池鄉最少人

2018-05-11 20:06

499吃到飽熱潮 鄭優：不願價格戰影響5G

2018-05-11 19:52

中華電信499之亂 新北消保官：罔顧老客戶

2018-05-11 19:25

抓到了！桃市府突襲勞檢中華電門市 發現超時要罰

2018-05-11 19:11

499之亂 高市勞工局查中華電4員工違法超時工作

2018-05-11 17:45

499引老客戶怨 鄭優比喻買衣：一周後打8折能要求退錢？

2018-05-11 17:35

499排隊有解？ 先拿號碼牌再去上班

2018-05-11 17:08

499之亂新策略：中途拿號碼牌 晚間鐵門拉下前報到

2018-05-11 16:50

3大措施加速申辦 中華電信：499吃到飽限時不延長

2018-05-11 16:24

民眾瘋搶 中華電：499方案絕對不會延長

2018-05-11 15:44

499之亂 中華電向用戶致歉：不延長促銷、將採3措施

2018-05-11 15:37

中華電信董事長鄭優：499反應超乎預期很多

2018-05-11 15:29

499吃到飽申辦忙到翻 桃市府突襲勞檢

2018-05-11 15:24

搶到499方案 他的iPhone維修保險被解約

2018-05-11 15:16

499之亂董座開記者會 先送媒體康乃馨

2018-05-11 15:09

直播／中華電信499之亂 董座鄭優15時上陣說分明

2018-05-11 14:57

亞太限量499雙飽送Apple Watch 秒殺！

2018-05-11 14:18

499吃到飽限時倒數5天 台灣大哥大宣布優惠再加碼

2018-05-11 13:51

電信499促銷員工過勞？勞動局勞檢電信業者

2018-05-11 13:49

擔心辦不到499？別怕！4G高資費回不去了

2018-05-11 12:49

中華電信居然這樣阻擋申辦499？ 民眾爆怒了

2018-05-11 12:28

電信499之亂 員工結帳到手軟兩千元紙鈔「碎屍萬段」

2018-05-11 11:26

499之亂！2張照片對比偏鄉與市區的不同

2018-05-11 11:03

中華電信499之亂持續燃燒

2018-05-11 10:54

從499吃到飽看職場啟示 作家：死守公司的都是庸才

2018-05-11 10:48

電信三雄為何祭流血價搶客？4疑點看穿499之亂

2018-05-11 10:47

電信業引爆499之亂 黃昭順批：政府帶頭亂

2018-05-11 10:33

中華電信499之亂員工忙翻 勞動部發文要求全面抽查勞檢

2018-05-11 10:10

499吃到飽之亂續燒 中華電：暫無展延計畫

2018-05-11 09:50

499之亂！彭啟明：贏了業績輸了信賴

2018-05-11 09:22

499吃到飽 中華電申辦戶衝20萬

2018-05-11 01:31

中華電信499 老客戶沒優惠被當「盤子」？

2018-05-10 23:28

民眾搶辦499專案 員工：對不起，抽號機「爆掉」了！

2018-05-10 22:58

喊打烊會暴動？499之亂過營業時間還差100多號

2018-05-10 22:23

499之亂流彈四射 小業者跪求中華電信息怒

2018-05-10 21:43
看更多

熱門文章

499之亂 中華電向用戶致歉：不延長促銷、將採3措施

2018-05-11 15:37

499吃到飽限時倒數5天 台灣大哥大宣布優惠再加碼

2018-05-11 13:51

499之亂流彈四射 小業者跪求中華電信息怒

2018-05-10 21:43

直播／中華電信499之亂 董座鄭優15時上陣說分明

2018-05-11 14:57

499元之老客戶別氣 省月租跟購機優惠只能二選一

2018-05-10 21:26

中華電信居然這樣阻擋申辦499？ 民眾爆怒了

2018-05-11 12:28

電信499之亂 員工結帳到手軟兩千元紙鈔「碎屍萬段」

2018-05-11 11:26

喊打烊會暴動？499之亂過營業時間還差100多號

2018-05-10 22:23

從499吃到飽看職場啟示 作家：死守公司的都是庸才

2018-05-11 10:48

中華電董座回應499之亂 網友氣憤點出「幹話語錄」

2018-05-11 17:03

499吃到飽之亂續燒 中華電：暫無展延計畫

2018-05-11 09:50

499之亂！2張照片對比偏鄉與市區的不同

2018-05-11 11:03

499吃到飽 中華電申辦戶衝20萬

2018-05-11 01:31

XD！還在用這些網路用語？ 那你真的老了

2018-05-11 14:34

3大措施加速申辦 中華電信：499吃到飽限時不延長

2018-05-11 16:24

擔心辦不到499？別怕！4G高資費回不去了

2018-05-11 12:49

搶到499方案 他的iPhone維修保險被解約

2018-05-11 15:16

亞太限量499雙飽送Apple Watch 秒殺！

2018-05-11 14:18

「499之亂」慘到第一線員狂加班 勞動部將查察

2018-05-10 20:51

499之亂新策略：中途拿號碼牌 晚間鐵門拉下前報到

2018-05-11 16:50

經濟解析／掀499之亂 電信公司要賺這三個

2018-05-11 14:27

中華電信499 老客戶沒優惠被當「盤子」？

2018-05-10 23:28

蘋果要更綠 iPhone、Mac將採用環保製程金屬

2018-05-11 07:33

中華電信董事長鄭優：499反應超乎預期很多

2018-05-11 15:29

499排隊有解？ 先拿號碼牌再去上班

2018-05-11 17:08

中華電信499之亂員工忙翻 勞動部發文要求全面抽查勞檢

2018-05-11 10:10

499引老客戶怨 鄭優比喻買衣：一周後打8折能要求退錢？

2018-05-11 17:35

499操翻中華電信門市人員 新北勞檢卻空手而回

2018-05-11 17:49

產線已停擺！遭美國下達禁制令 中興可能面臨無法繼續營運危機

2018-05-11 10:14

電信499之亂 NCC說話了

2018-05-11 14:53

499之亂！彭啟明：贏了業績輸了信賴

2018-05-11 09:22

觀點／「499之亂」，你到底賺了什麼？

2018-05-11 19:39

499之亂董座開記者會 先送媒體康乃馨

2018-05-11 15:09

電信業引爆499之亂 黃昭順批：政府帶頭亂

2018-05-11 10:33

台灣大、遠傳今天加開499元 資費可綁30個月

2018-05-11 18:39

中華電信499之亂持續燃燒

2018-05-11 10:54

抓到了！桃市府突襲勞檢中華電門市 發現超時要罰

2018-05-11 19:11

499吃到飽申辦忙到翻 桃市府突襲勞檢

2018-05-11 15:24

中華電499方案 董事長向社會大眾報告

2018-05-11 15:44

民眾瘋搶 中華電：499方案絕對不會延長

2018-05-11 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top