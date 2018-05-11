台灣大、遠傳今天加開499元 資費可綁30個月

2018-05-11 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



由於中華電信此次推出的母親節特選優惠是採月繳499元，合約期限30個月上網吃到飽，遠傳及台灣大哥大原來的499專案是以24個月為主，今天也雙雙跟進，將合約期限延長到30個月。

遠傳表示，加開499專案30個月的約期方案，原499元綁約24個月的方案仍存在，客戶可依喜好自選決定。遠傳並公布，整合集團優勢，聯合「亞東醫院健康管理中心」提供老客戶健檢優惠價，6月底前，只要是遠傳5年以上的老客戶，至亞東醫院B1健康管理中心，即享精選健檢老客戶尊榮優惠價6,000元（原價14,500元）；另外年資五年以上的老客戶，購買「遠傳買，全國領」的商品，例如國際變頻不銹鋼洗衣機、國際蒸氣烘烤爐等四項熱銷商品，還享7折起的優惠，若用戶持有HappyGO點數，現在還可享有1點折抵1元的超值優惠，最高可折抵1,000元。

台灣大哥大指出，499上網吃到飽限時優惠專案，台灣大再加碼，針對攜碼到台灣大與續約用戶，申辦299／499限時優惠「全面升級」，不但擴大299／499資費合約期限，由原本的24個月延長至30個月，同時再送出超優的家用寬頻吃到飽優惠，免費體驗凱擘大寬頻和台灣大寬頻500M光纖高速上網一個月（限新申辦之寬頻用戶），限時專案剩下倒數5天。

另外，繼行動上網499吃到飽後，凱擘和台灣大寬頻家用網路月租費也全面降價，現在來myfone門市申裝寬頻網路只要月付299元，全家不但可以寬頻上網吃到飽，同時還享有24M的飆速；至於申裝寬頻500M的超高速，只要月付799元，即可立即享有超高飆速快感。