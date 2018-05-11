親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
Google I/O 2018
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

蘇愷35可同時追蹤30目標 美媒：將成台灣惡夢

馬英九的「同志外交」：我也沒說我不是

499引老客戶怨 鄭優比喻買衣：一周後打8折能要求退錢？

2018-05-11 17:35中央社 台北11日電

中華電信董事長鄭優（右二）、總經理謝繼茂（左二）、行通分公司總經理陳明仕（右一）...
中華電信董事長鄭優（右二）、總經理謝繼茂（左二）、行通分公司總經理陳明仕（右一）及行銷處副總林文智（左一），針對「499方案」相關議題，向社會大眾報告與說明，鄭優向大眾與辛苦的員工致謝也致歉。記者曾吉松/攝影
分享

499吃到飽引發剛申辦高資費戶不滿，中華電信董事長鄭優今天回應，在特別日子提供優惠促銷，是給顧客的小確幸，也是企業界常見現象；他更比喻，在通路買衣服，經一個星期後打8折，可以要求退錢嗎？

電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，引爆空前申辦熱潮，各地中華電信門市連3日湧入大批等待申辦的民眾，不少門市為消化大量的民眾申辦需求，辦至深夜，隔日又迎接長長的排隊人潮。

針對「499方案」相關議題，中華電信今天由董事長鄭優、總經理謝繼茂及行動分公司總經理陳明仕、行銷處副總經理林文智召開記者會，向社會大眾說明。

鄭優重申這是短期促銷，所以會產生解約金問題，用戶都經過精打細算、比較，再考慮解約後重新申辦；至於是否對老客戶不公平，他認為，「百貨公司在特別節日會舉辦優惠促銷，是給顧客的小確幸，在特別日子會提供優惠，應該是企業界常見現象。」

鄭優也比喻，如果在通路買一件衣服，經過一個禮拜後打8折，有理由要求退錢嗎？他強調，這是短期促銷，目的是讓顧客有選擇機會，也不希望讓老客戶受到剝奪感，但在自由經濟社會裡面，短期性方案，辦或不辦都有選擇，「也許下一次綁約時間到了，也有可能是用更優惠方案也不一定」。

鄭優今天坦言，當初考量母親節到了，要讓媽媽開心、全家開心，因此規劃7天促銷活動，今天是第3天，「沒有想到反應這麼熱烈」。

他表示，首先要對用戶消費者表達感謝，因為競爭對手也推出相同資費，但中華電受到消費者青睞，各地門市申辦案件多，顯示中華電還是普遍受到社會大眾信賴。

他進一步說，第二個感謝是對中華電同仁，顧客湧進各地門市，但同仁都帶著笑容替用戶辦妥申辦方案，他以前時報的同事，花了4個小時又20分鐘申辦成功，也傳訊息來感謝。

同時，鄭優說，他也要對顧客表達歉意，面對顧客上門，雖然緊急因應作為，包括第二線人力派上場支援，但還是有大排長龍的現象，讓顧客久等，引起不少顧客抱怨，特別代表公司，對因為不便造成困擾的顧客表達歉意。

另外，鄭優也向員工表達歉意，有些門市平時晚上9時、10時停止營業，但關門之後要把現場顧客案件辦完，時間都拖到隔天凌晨1時、2時的，這一點對同仁很抱歉，這兩天他也對人事主管表示要給基層員工加油打氣。

鄭優表示，針對未來4天，中華電將祭出3措施加速申辦作業，第一，門市業務分流、第二，部分門市延長營業時間、第三，擴大人力彈性調度。

中華電信鄭優上網吃到飽
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中華電董座回應499之亂 網友氣憤點出「幹話語錄」

2018-05-11 17:03

3大措施加速申辦 中華電信：499吃到飽限時不延長

2018-05-11 16:24

499排隊有解？ 先拿號碼牌再去上班

2018-05-11 17:08

499之亂新策略：中途拿號碼牌 晚間鐵門拉下前報到

2018-05-11 16:50

民眾瘋搶 中華電：499方案絕對不會延長

2018-05-11 15:44

499之亂 中華電向用戶致歉：不延長促銷、將採3措施

2018-05-11 15:37

中華電信董事長鄭優：499反應超乎預期很多

2018-05-11 15:29

499吃到飽申辦忙到翻 桃市府突襲勞檢

2018-05-11 15:24

搶到499方案 他的iPhone維修保險被解約

2018-05-11 15:16

499之亂董座開記者會 先送媒體康乃馨

2018-05-11 15:09

直播／中華電信499之亂 董座鄭優15時上陣說分明

2018-05-11 14:57

亞太限量499雙飽送Apple Watch 秒殺！

2018-05-11 14:18

499吃到飽限時倒數5天 台灣大哥大宣布優惠再加碼

2018-05-11 13:51

電信499促銷員工過勞？勞動局勞檢電信業者

2018-05-11 13:49

擔心辦不到499？別怕！4G高資費回不去了

2018-05-11 12:49

中華電信居然這樣阻擋申辦499？ 民眾爆怒了

2018-05-11 12:28

電信499之亂 員工結帳到手軟兩千元紙鈔「碎屍萬段」

2018-05-11 11:26

499之亂！2張照片對比偏鄉與市區的不同

2018-05-11 11:03

中華電信499之亂持續燃燒

2018-05-11 10:54

從499吃到飽看職場啟示 作家：死守公司的都是庸才

2018-05-11 10:48

電信三雄為何祭流血價搶客？4疑點看穿499之亂

2018-05-11 10:47

電信業引爆499之亂 黃昭順批：政府帶頭亂

2018-05-11 10:33

中華電信499之亂員工忙翻 勞動部發文要求全面抽查勞檢

2018-05-11 10:10

499吃到飽之亂續燒 中華電：暫無展延計畫

2018-05-11 09:50

499之亂！彭啟明：贏了業績輸了信賴

2018-05-11 09:22

499吃到飽 中華電申辦戶衝20萬

2018-05-11 01:31

中華電信499 老客戶沒優惠被當「盤子」？

2018-05-10 23:28

民眾搶辦499專案 員工：對不起，抽號機「爆掉」了！

2018-05-10 22:58

喊打烊會暴動？499之亂過營業時間還差100多號

2018-05-10 22:23

499之亂流彈四射 小業者跪求中華電信息怒

2018-05-10 21:43

499元之老客戶別氣 省月租跟購機優惠只能二選一

2018-05-10 21:26

「499之亂」慘到第一線員狂加班 勞動部將查察

2018-05-10 20:51

影／直擊電信門市人潮 民眾樂稱省近五萬

2018-05-10 19:52

499吃到飽傳停發號碼牌 中華電：不會限額

2018-05-10 19:27

全民搶499吃到飽 勞團要求儘速勞檢超時加班

2018-05-10 19:23

不滿被收違約金 中華電老客戶向消保官申訴

2018-05-10 19:18

太扯！中華電499吃到飽擠爆 抽號機故障還禁抽號

2018-05-10 17:54

亞太電信拚了！ 499雙飽再送Apple Watch

2018-05-10 17:20

499吃到飽網傳違約金計算機 電信業者：會有誤差

2018-05-10 17:07
看更多

熱門文章

499之亂 中華電向用戶致歉：不延長促銷、將採3措施

2018-05-11 15:37

電信三雄為何祭流血價搶客？4疑點看穿499之亂

2018-05-11 10:47

499吃到飽限時倒數5天 台灣大哥大宣布優惠再加碼

2018-05-11 13:51

499之亂流彈四射 小業者跪求中華電信息怒

2018-05-10 21:43

直播／中華電信499之亂 董座鄭優15時上陣說分明

2018-05-11 14:57

499元之老客戶別氣 省月租跟購機優惠只能二選一

2018-05-10 21:26

中華電信居然這樣阻擋申辦499？ 民眾爆怒了

2018-05-11 12:28

喊打烊會暴動？499之亂過營業時間還差100多號

2018-05-10 22:23

電信499之亂 員工結帳到手軟兩千元紙鈔「碎屍萬段」

2018-05-11 11:26

從499吃到飽看職場啟示 作家：死守公司的都是庸才

2018-05-11 10:48

499吃到飽之亂續燒 中華電：暫無展延計畫

2018-05-11 09:50

499吃到飽 中華電申辦戶衝20萬

2018-05-11 01:31

499之亂！2張照片對比偏鄉與市區的不同

2018-05-11 11:03

499吃到飽傳停發號碼牌 中華電：不會限額

2018-05-10 19:27

XD！還在用這些網路用語？ 那你真的老了

2018-05-11 14:34

不滿被收違約金 中華電老客戶向消保官申訴

2018-05-10 19:18

3大措施加速申辦 中華電信：499吃到飽限時不延長

2018-05-11 16:24

擔心辦不到499？別怕！4G高資費回不去了

2018-05-11 12:49

中華電董座回應499之亂 網友氣憤點出「幹話語錄」

2018-05-11 17:03

搶到499方案 他的iPhone維修保險被解約

2018-05-11 15:16

「499之亂」慘到第一線員狂加班 勞動部將查察

2018-05-10 20:51

太扯！中華電499吃到飽擠爆 抽號機故障還禁抽號

2018-05-10 17:54

亞太限量499雙飽送Apple Watch 秒殺！

2018-05-11 14:18

中華電信499 老客戶沒優惠被當「盤子」？

2018-05-10 23:28

蘋果要更綠 iPhone、Mac將採用環保製程金屬

2018-05-11 07:33

中華電信董事長鄭優：499反應超乎預期很多

2018-05-11 15:29

經濟解析／掀499之亂 電信公司要賺這三個

2018-05-11 14:27

產線已停擺！遭美國下達禁制令 中興可能面臨無法繼續營運危機

2018-05-11 10:14

中華電信499之亂員工忙翻 勞動部發文要求全面抽查勞檢

2018-05-11 10:10

499之亂！彭啟明：贏了業績輸了信賴

2018-05-11 09:22

電信業引爆499之亂 黃昭順批：政府帶頭亂

2018-05-11 10:33

499之亂董座開記者會 先送媒體康乃馨

2018-05-11 15:09

動手玩／強調空氣聆聽感 Sony真無線耳機Xperia Ear Duo登台

2018-05-10 18:45

全民搶499吃到飽 勞團要求儘速勞檢超時加班

2018-05-10 19:23

中華電信499之亂持續燃燒

2018-05-11 10:54

影／直擊電信門市人潮 民眾樂稱省近五萬

2018-05-10 19:52

499之亂新策略：中途拿號碼牌 晚間鐵門拉下前報到

2018-05-11 16:50

499吃到飽申辦忙到翻 桃市府突襲勞檢

2018-05-11 15:24

499排隊有解？ 先拿號碼牌再去上班

2018-05-11 17:08

個人智慧助理＋群聊 Sony真無線開放式耳機登台

2018-05-10 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top