經濟解析／掀499之亂 電信公司要賺這三個

2018-05-11 14:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林安妮 ╱即時報導



電信三雄在母親節檔期推出不分資格、不降速的499吃到飽方案，意外掀起「499之亂」。在眾多老盤子、中盤子與小盤子的排隊浪潮中，又以中華電的老盤子最崩潰，甚至還有老盤子一狀告上消保官。

499之亂，到底為電信業者帶來什麼？為什麼他們寧可惹怒一票老客戶，還是要殺低價推499。

中華電老盤子最崩潰

電信三雄同樣推出499元上網吃到飽，一樣提供網內互打免費，網外跟市話優惠分鐘數也差不多，但是，偏偏就是中華電信門市傳來最多「災情」，舉凡大小盤子一排就是排好幾個小時，領號的機器還能瞬間掛點。

業內人士解讀，中華電信是網內最大網，用戶人數高達1,041萬，比起台灣大及遠傳逾700萬用戶，更讓人感受到網內互打免費的威力。儘管現在很多人愛用即時通訊軟體打電話，但是電信業者的的語音服務，還是贏在通話品質、網路穩定。

至於不少人納悶，去年還聽到業者頻頻呼籲讓「吃到飽」退場，但是全體業者不但不退，價格還愈殺愈低，難道電信業者也是「盤子」？

非也非也，會讓電信業者殺紅眼的，可能有這三件事。

賺頭一 爭取3G、未綁約用戶

目前全台4G用戶高達2,258萬戶，比起2004年第2季4G業者陸續開台時僅約10萬戶，四年來成長了216倍。

今年底，3G將終止服務，但是市場上還是有630多萬用戶，尚未升級成4G。面對這630萬潛在的4G客人，要打動他們的心，當然得推出最香噴噴、最誘人的方案。

另外，在目前所有4G用戶中，綁約與未綁約比例約是八比二，每一個月攜碼流動客戶約是30萬，電信三雄這回殺低價競爭，圖得也是，以最殺方案吸引未綁約用戶靠攏。

賺頭二 補貼成本還有降

過去電信業者為了取得用戶，每年得付出大筆手機補貼及通路佣金，這幾年業者的手機補貼款雖然有減少，但是各家支出仍超過50億元，甚至還有人多達百億元。但是這一波499元吃到飽，多是沒有補貼手機的單門號方案，且多只開放直營門市辦理，雖然業者營收受損，但是補貼成本也同樣下降。

賺頭三 違約金小賺

更何況，這次申辦499專案的用戶中，有不少是原本搭購1,199或1399專案、即將約滿，甚至是約還有點長的高資費用戶。這些老盤子、中盤子或是小盤子提前解約，必須支付解約金，對業者來說，也不無小補。

盤子公道誰來還

台灣人是出了名的愛排隊，但是排隊累歸累，也要講求「奇檬子」。這次499之亂，讓不少人直呼被當盤子的原因，就在於有些人前腳才剛續約，後腳就碰上業者推出499方案，若要換約，就付出不少違約金。

近日，已有民眾狀告消保官被收取過多的違約金，不過，消保官認為，合約問題並非消費爭議。若說誰才能還盤子公道，可能還是要「敦請」電信業的主管機關：國家通訊傳播委員會，出來審視一下違約金到底該怎麼收才合理。