499元之老客戶別氣 省月租跟購機優惠只能二選一

2018-05-10 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



電信三雄強打499元低價吃到飽全民適用方案，首次讓續約的老用戶同享優惠，不少老客戶開心解約，申辦499元，越省千元以上，但也有老客戶氣呼呼，直說才剛綁了千元以上資費。

電信達人表示，老客戶別氣了，其實499元跟1399元資費方案，最大差別在於你有沒有購買手機，電信業者有沒有提供購機優惠的手機補貼，等於「省月租」，跟「手機購機優惠」只能選一個。

電信達人表示，舉例來說，499元跟1,399元都是上網不降速吃到飽，網內互打免費，網外及市話差距不大，綁約30個月，但499元是單門號方案，沒有購機優惠，而1,399元則是購機方案，以iPhone X 64GB為例，中華電信搭配1,399元資費，用戶購機價僅需21,300元，相較於單機購機價35,900元，等於中華電信補貼用戶14,600元，平均分攤到30個月，每個月的手機補貼優惠大約487元，月租費1,399元，等於電信資費約912元，差距並沒有想像中大，但購機優惠可以讓一些喜歡高階手機，但不想要一次付出3萬、4萬現金的用戶申辦。