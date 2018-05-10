親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
Google I/O 2018
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

美國脫口秀酸中國 一中和台灣超有梗

台灣民政府吸金術 被形容如「政治老鼠會」

499元之老客戶別氣 省月租跟購機優惠只能二選一

2018-05-10 21:26經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

電信三雄強打499元低價吃到飽全民適用方案，首次讓續約的老用戶同享優惠，不少老客戶開心解約，申辦499元，越省千元以上，但也有老客戶氣呼呼，直說才剛綁了千元以上資費。

電信達人表示，老客戶別氣了，其實499元跟1399元資費方案，最大差別在於你有沒有購買手機，電信業者有沒有提供購機優惠的手機補貼，等於「省月租」，跟「手機購機優惠」只能選一個。

電信達人表示，舉例來說，499元跟1,399元都是上網不降速吃到飽，網內互打免費，網外及市話差距不大，綁約30個月，但499元是單門號方案，沒有購機優惠，而1,399元則是購機方案，以iPhone X 64GB為例，中華電信搭配1,399元資費，用戶購機價僅需21,300元，相較於單機購機價35,900元，等於中華電信補貼用戶14,600元，平均分攤到30個月，每個月的手機補貼優惠大約487元，月租費1,399元，等於電信資費約912元，差距並沒有想像中大，但購機優惠可以讓一些喜歡高階手機，但不想要一次付出3萬、4萬現金的用戶申辦。

電信達人表示，羊毛出在羊身上，電信業者補貼用戶手機金額，當然會反應在每個月的資費上，因此用戶要聰明消費，未來精算每月電信費的時候，可以將電信月租費跟未來兩年手機購買成本可以一起評估，再選擇單門號或者是購機約。

資料來源：中華電信。記者黃晶琳／製表
資料來源：中華電信。記者黃晶琳／製表
分享

4G高階手機中華電信
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

499之亂流彈四射 小業者跪求中華電信息怒

2018-05-10 21:43

499吃到飽傳停發號碼牌 中華電：不會限額

2018-05-10 19:27

電信499之亂 第一線人員齊怒吼：是要弄死誰！

2018-05-10 16:44

「499之亂」慘到第一線員狂加班 勞動部將查察

2018-05-10 20:51

影／直擊電信門市人潮 民眾樂稱省近五萬

2018-05-10 19:52

全民搶499吃到飽 勞團要求儘速勞檢超時加班

2018-05-10 19:23

不滿被收違約金 中華電老客戶向消保官申訴

2018-05-10 19:18

太扯！中華電499吃到飽擠爆 抽號機故障還禁抽號

2018-05-10 17:54

亞太電信拚了！ 499雙飽再送Apple Watch

2018-05-10 17:20

499吃到飽網傳違約金計算機 電信業者：會有誤差

2018-05-10 17:07

499之亂有例外 公務員早就有了不心動

2018-05-10 16:32

499吃到飽之亂 電信高層：反映經濟現狀

2018-05-10 16:13

499之亂連叫號機都燒掉 朱學恒諷：這才是台灣價值

2018-05-10 15:13

499真的是最好方案嗎？ 大家可要看清楚自己的合約

2018-05-10 14:31

先別急！解約換499方案 這些人反而虧更大

2018-05-10 14:17

資費殺很大／網速先打折？中華電信：足夠支應用量

2018-05-10 14:13

499方案一定要臨櫃申請？網路也可辦但有限制

2018-05-10 13:13

搶辦網路吃到飽成全民運動 近百人包圍門市

2018-05-10 11:53
看更多

熱門文章

中華電信499跟1,399方案差在哪？各項比較仔細告訴你

2018-05-10 13:24

電信員工苦「別叫我賠償！」 用戶辦吃到飽這招免排隊

2018-05-10 12:57

搶499資費別傻傻排隊！下載app預約申辦省時間

2018-05-10 13:36

499吃到飽 消保會：中華電信吃定老客戶！

2018-05-10 12:27

電信499之亂 第一線人員齊怒吼：是要弄死誰！

2018-05-10 16:44

電信499吃到飽 爆申辦潮

2018-05-10 01:56

499吃到飽之亂 電信高層：反映經濟現狀

2018-05-10 16:13

499真的是最好方案嗎？ 大家可要看清楚自己的合約

2018-05-10 14:31

影／中華電499吃到飽現場擠爆 員工大聲介紹到燒聲

2018-05-10 10:26

499吃到飽辦不完 門市拉下鐵門發點心

2018-05-09 22:22

499之亂連叫號機都燒掉 朱學恒諷：這才是台灣價值

2018-05-10 15:13

搶辦499吃到飽 中華電信擠滿人

2018-05-10 10:11

人潮塞爆、號碼機也掛了 中華電信花蓮門市擠500人

2018-05-10 12:38

他笑電信方案2699是「盤子」 友淡定：沒差我月入25萬

2018-05-10 10:50

先別急！解約換499方案 這些人反而虧更大

2018-05-10 14:17

499方案一定要臨櫃申請？網路也可辦但有限制

2018-05-10 13:13

搶辦499吃到飽 還沒開門就大排長龍

2018-05-10 10:14

499吃到飽 5大電信統統有

2018-05-09 23:46

499吃到飽傳停發號碼牌 中華電：不會限額

2018-05-10 19:27

499之亂有例外 公務員早就有了不心動

2018-05-10 16:32

亞太電信拚了！ 499雙飽再送Apple Watch

2018-05-10 17:20

中華電信499吃到飽 民眾搶申辦

2018-05-10 10:42

電信499之亂 全台數千門市人員忙昏

2018-05-10 11:17

499吃到飽網傳違約金計算機 電信業者：會有誤差

2018-05-10 17:07

Windows安全漏洞遭攻擊 微軟發布修補程式

2018-05-09 23:47

499之亂流彈四射 小業者跪求中華電信息怒

2018-05-10 21:43

不滿被收違約金 中華電老客戶向消保官申訴

2018-05-10 19:18

499上網吃到飽太瘋狂 阿嬤也來排隊說「划算」

2018-05-10 12:23

太扯！中華電499吃到飽擠爆 抽號機故障還禁抽號

2018-05-10 17:54

動手玩／可真正獨立上網運作的eSIM版Apple Watch series 3

2018-05-10 08:00

Gmail將具智能寫信功能 幫你自動寫完整封信

2018-05-09 23:03

499元之老客戶別氣 省月租跟購機優惠只能二選一

2018-05-10 21:26

小米遭控侵權 酷派要求法院禁賣紅米Note 4X、小米6等機種

2018-05-10 08:06

「499之亂」慘到第一線員狂加班 勞動部將查察

2018-05-10 20:51

搶辦網路吃到飽成全民運動 近百人包圍門市

2018-05-10 11:53

Google安卓TV推出近四年 要循手機模式默默賺錢

2018-05-10 12:32

Apple Watch 3 LTE版實測 小幫手大不同

2018-05-10 08:52

Google向開發者提供新版Android TV開發工具 外型與Chromecast相似

2018-05-10 08:44

全民搶499吃到飽 勞團要求儘速勞檢超時加班

2018-05-10 19:23

資費殺很大／網速先打折？中華電信：足夠支應用量

2018-05-10 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top