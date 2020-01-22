遠航停飛42天…張綱維再喊復飛 交部不甩

遠航董事長張綱維（中）昨舉行記者會，呼籲政府同意復飛。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

張稱：同意復飛 就有資金挹注

遠東航空停航四十二天、欠薪十八天，期間歷經五度承諾資金將到位卻都跳票。遠航董事長張綱維昨天二度出面，帶著「投資代表人」律師蔡慧玲在遠東棚廠召開記者會，並宣布台中企業家蔡孟哲、房地產大亨「林董」等投資人將投資卅億元，訴求「復飛就挹注資金」。

蘇揆：飛安第一 不受業者要求

不過，行政院長蘇貞昌昨回應，交通部和政府都是以保護國人旅客飛航安全，飛行的往來安全為第一，「我們不受業者提出什麼要求」。業者對於自身公司經營及員工照顧應該要做好，政府會嚴格監督管理。

交通部民航局說，已報請交通部廢止遠航民航運輸業許可證，資金到位與否與其無預警停航的事實無關。交通部次長王國材表示，遠航不用等交通部廢不廢照，現在就可和投資人談；且遠航搞錯順序，不論廢照與否，復飛都須依民航法提出申請，重新經過五階段審查。

王國材指出，遠航停航已很久，「飛機到底有沒有問題，如果沒經驗證和檢查就復飛，太危險了」。

遠航去年十二月十二日宣布從隔日起停航，遠航當時曾向交通部承諾資金十天內到位；張綱維當時首次出面召開記者會承諾有三組投資人、十億元資金在兩周內到位，當天提交陳述意見書時則說資金將十二月卅一日到位；後來又陸續延後到一月三日、八日。

張綱維昨說，蔡孟哲是投資人代表、不是唯一投資人，若政府給出明確復飛條件，「後面還有房地產大亨林董」，將可募集到卅億元，並多次強調「只要政府同意」。張重申，倘若政府願讓遠航復飛，資金挹注後會優先發放員工薪資。

蔡孟哲昨向本報證實他就是張綱維口中的「投資人」。蔡孟哲是全球新聞股份有限公司（TraNews）負責人，官網顯示資本額兩千九百萬元，以網路新聞為主，他二○一六年曾擔任台中市政府市政顧問。

蔡孟哲表示，投資遠航是代表個人身分，蔡慧玲一周前找他，由於另有新加坡資金願投入，才透過他牽線。至於是否會投資？蔡孟哲表示，要看新加坡投資方的想法。

蔡孟哲聲明說，為了遠航一千多名員工家庭生活，也為了離島居民權益，只要政府給予遠航明確復飛條件，投資團隊會有最高意願投資遠航，並組織經營團隊接手經營。