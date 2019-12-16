立委：遠航案恐是慶富案翻版

遠航風暴引起多位藍綠立委關注。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

遠航風暴昨天引起多位藍綠立委關注，立委曾銘宗質疑金管會幫遠航背書，質疑有外力介入合作金庫承做遠航貸款。立委黃國昌則直指遠航案恐是慶富案翻版，質疑遠航董事長張綱維跟慶富集團董事長陳慶男一樣，都說有新資金將到位，但根本是「奸商還打嘴砲」，欺騙社會。

一銀董事長廖燦昌在擔任合庫董事長時，除了核貸給慶富外，也核貸給遠航，被國民黨總統候選人韓國瑜、前立委邱毅點名批評。廖燦昌澄清說，曾在朋友引薦下跟張綱維碰過面，但兩人不熟，當初在遠航已重整完成、恢復航權，營運與財務皆正常，並提供擔保品之下，有正常授信程序，經董事會通過才放款。

金管會主委顧立雄說，當時金檢此案並無涉及不法，但發現合庫包括關係人交易與貸後管理等二大缺失，後來合庫改善完成，接下來要看擔保品、債權保全措施，金管會將持續督導。

合庫董事長雷仲達說，「沒有證據顯示」有外力介入對遠航放款，雖然遠航從安泰轉到合庫後，利率從百分之八降至三點五，額度則從廿一億元提高到廿四點五億元，但合庫借款時遠航已完成債務重整，財務已改善且有擔保品，稅前純益也都是正數，符合授信原則，貸放後還本繳息也一切正常。

雷仲達說，合庫去年兩度對遠航進行關係人交易檢查，這部分已完成改善；在債權確保方面，合庫上周五已向法院申請假扣押裁定，一定會做保全動作；目前遠航經營層仍希望繼續經營，最終若不得已，就會拍賣抵押品保全債權。

至於慶富案，廖燦昌解釋，此案當時是經國防部預算通過，一切根據聯貸契約規範，一銀是主辦行，合庫是參貸行；目前除從備償專戶收回二點五億元外，其餘部分尚未受償，須等到法院拍賣擔保品後才能回收。

此外，民航局昨開始審酌遠航爭取復飛的陳述書，若認定違反民航法無預警停航，將確定廢止民航業許可證。交通部長林佳龍表示，遠航說沒有暫停營業是「一廂情願的解釋」，無預警停飛的事實不會在短期改變，可能進一步導致廢證，未來申請復飛也需經過很嚴謹的程序。