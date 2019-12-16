林佳龍：遠航停飛 不會在短期內改變

遠東航空無預警暫停營業，交通部民航局今天審酌遠航提交意見陳述書，決定是否開罰及廢證。交通部長林佳龍上午表示，遠航無預警停飛的事實，不會在短期改變，希望遠航董事長張綱維能夠好好處理旅客權益問題。

林佳龍說，民航局已針對遠航停飛裁罰，至於是否廢止營業許可，正在聽取陳述書意見，目前還是認為這是暫停營業。

林佳龍指出，遠航沒有面對無預警停業應面對的責任，還有補救措施，未來要申請復飛，也要經過很嚴謹程序。無預警停飛已經不是財務，是整個公司治理出狀況，董事長身兼總經理跟財務長，心情不好關機，讓整個公司運轉失控。

他說，未來遠航會不會再犯，涉及飛安，不是任何個人或是黨派問題，會以很嚴謹態度面對遠航的陳述。如果不能說服民航局，停飛事實會導致廢證，希望張綱維拿出誠意，解決無預警停飛造成問題，後續程序會依法辦理。

林佳龍表示，滯留在外的500名旅客，昨天已疏運完成，春節前後期間，也協調其他航空公司，確保乘客可以平安返鄉與旅遊。遠航不能一廂情願，一下說停飛、一下說是烏龍，怎麼面對上千名員工。離島航線立榮、華信會增加航班，擴大機型，軍方也有規畫疏運。

林佳龍說，將近3萬張機票的賠償，雖然有消費者信託基金專戶，政府也會全力監督，遠航不能兩手一攤，放任這些發出去的票，只是登記而不是進行賠償。