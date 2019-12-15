明天審陳述書...交部黑白臉 遠航復飛渺茫

交通部長林佳龍表示，「遠航復飛非常困難」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

遠航十二日無預警宣布暫停營運後，隔天又改稱「烏龍一場」盼復飛，交通部民航局明將審酌遠航陳述書，決定是否開罰及廢證。交通部政務次長王國材稱「願給遠航一次機會」，交通部長林佳龍則表示，「遠航復飛非常困難」，看似對外扮演黑白臉，但據了解，由於遠航須證明資金到位，補齊十億資金缺口，更須證明沒有「無預警停航」，復飛機會渺茫。

蔡英文總統昨表示，遠航是否復航，交通部會以專業做出最好的判斷，一定會優先考慮到最重要的飛航安全，交通部也會做好準備，讓大選到新年期間的交通都能完善順暢。

遠航事件邁入第三天，截至昨下午五時受理退票共二萬七二四二筆。兼任總經理的董事長張綱維神隱一天後，現身稱暫時停業是員工誤判的「烏龍」，並將有十億資金到位。不過，民航法規定停業須在停業前六十日申請，否則可廢止民用航空業許可證。遠航雖在十二日立即送出暫時停業申請公文，民航局當天已火速決定開鍘，並通知遠航將開罰廢證。遠航十三日晚間遞送陳述書，民航局表示明天開會審酌。

遠航副總黃育祺說，他在十二日記者會時就強調「遠航從沒放棄復飛」，當下確實須「暫停營業、不是停航」，但主管機關認為有飛安疑慮，無法如期飛航。遠航副總盧紀融說，所有員工都在待命排班。張綱維則關機一天。

王國材表示，基於員工顧慮與對多數家庭影響，若在飛安、財務沒問題條件之下，「願給遠航一次機會」，若仍無法達到要求，仍會廢照。但遠航須證明資金到位，並補齊十億缺口，包含將信託基金本票補成現金、租機費用、員工薪資及周轉金等，民航局也將從嚴認定。

林佳龍措詞更強硬，指遠航「復飛非常困難」。林表示，交通部最關心「飛安」，從本案可看出遠航公司治理出問題，是個「高度人治」的公司，董事長身兼總經理須負公司一切營運責任，不能因個人情緒或關機就讓公司處於失聯、甚至失控的狀況。

林佳龍表示，交通部要求遠航須先解決消費者權益問題，落實消費者信託基金專戶及相關賠償，並保障員工權益；但目前還沒看到遠航解決問題的能力，包括解決遠航長期財務的困難。

據了解，由於張綱維對員工保證會繼續經營，若交通部馬上廢證、不再給遠航機會，恐造成員工抗議。但交部官員評估，遠航違反民航法已成事實，交通部也直指遠航財務令人擔心，跳票金額後面還有好幾筆，經營團隊異動也多，都可能影響飛安，復飛難度甚高。