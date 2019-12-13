廉航獲利高於傳統航空？ 網友曝2關鍵因素

台灣虎航16日要正式登錄興櫃，有網友好奇為何傳統航空獲利不如這些廉航。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

遠東航空昨（12）日無預警停飛令外界吃驚，而航空公司的資金、營運狀況又再次獲得大眾重視。有位網友上網發文，表示虎航16日就要登錄興櫃市場，但反觀一些傳統航空卻沒什麼賺錢，不懂原因為何，對此有網友透露2個關鍵因素。

原PO在「mobile 01」詢問廉航的獲利為何高於一般傳統航空，他說「它（虎航）每年獲利都好幾塊錢，反觀，一些傳統航空都沒有那麼賺錢耶，為什麼呢？」對此有網友揭露2個關鍵因素，分別是「做帳（同集團送暖）」和「低價行銷（合法灌水）」，航空公司將費用盡可能掛在母公司，再把收益掛在準備上市或上櫃的公司，藉此達到籌資的目的，網友說到「這跟要被併購前的銀行降低授信門坎，拼命放款衝信用卡量的意思差不多，也可以說是為原始股東搾最後一把。」

而其他網友也紛紛留言提醒，表示廉航風險高，不建議原PO進行投資，「最好別用母以子貴來看集團股，而且企業會上市大都是成長趨緩居多，其次是營運風險過高私募籌資不易，也就是好吃只會自己獨吞，不會輪到路人甲的你」、「廉價是用這些風險換來的，如果真的無利可圖，作帳做到賺錢的目的在哪」、「航空業資本要很雄厚，營收現金流量大，問題利潤很低，建議不要存」。

外國財經媒體則有分析過，為什麼廉價航空可以靠著那麼低的票價獲利，這是因為商業模式非傳統想法，廉航除了大幅降低營運費用，大量減少飛機空置狀況，獲利上則非靠機票錢，而是都靠收取額外的託運行李和優先登機費用等，以及航程中賣力的賣飲料或免稅品等，此操作手法在已開發國家成效顯著。