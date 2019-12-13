曾是身價百億地產大亨 張綱維栽在遠航這架飛機上？

地產大亨張綱維。遠航/提供 分享 facebook 2009年，地產大亨張綱維入主遠東航空，他也因此聲名大噪，但今天（12日）早上遠航卻無預警停飛，震驚各界。今年50歲的他作夢都想不到，自己竟然栽在遠航這架飛機上，不僅賠掉畢生的積蓄，還讓人生留下污點。

2019年12月12日，超過1000名的航空公司員工，失業了。這一天，很不平靜。

上午8點半，遠東航空突然無預警在官網臉書，PO出配合系統維護，本公司訂位購票各項功能，目前暫停服務。隨即引發外界熱議，隨著財務危機、停飛倒閉等傳言不脛而走，媒體、旅行社窗口拚命追進度，中午流出內部公告，表示遠航將停止營運並資遣員工，直到下午，真的確定了，自12月13日起，遠航將正式終止營運相關作業，並資遣員工。

剎那間，所有相關人士雞飛狗跳，超過1000名的遠航員工一夕間失業，旅行社業者一邊忙著幫客戶簽轉、退票，一邊抱怨連連，剛買機票的民眾和網友也湧進臉書留言，直說「被騙了」，而總統候選人韓國瑜13日的金門行程原本就是要搭遠航，活動只好被迫取消。

「我們代表公司跟大家道歉。」下午四點半，遠航兩位副總—黃育祺及發言人盧紀融走進民航局召開記者會，然而，對於外界最關心的財務細節，他們卻給不了答案，只表示目前財務缺口約3000萬元。

「我們早上才知道，試著聯絡他（張綱維），但是電話都是關機的，其實昨天秘書還說他有進辦公室，我已經三個禮拜沒見到董事長了。」今年9月，黃育祺才從董事長辦公室主任升任副總，主管行銷、企劃與收益管理。

兩位核心高層都強調，「我們不管財務」，直說自己是員工，絕對不希望看到公司週轉不靈，也絕對不是「預謀性倒閉」。

遠東航空實收資本額33.24億元，過去是台灣內陸及離島航線龍頭，更拿下日本獨家直飛新潟、福島和秋田等航線。雖多次傳出財務危機，但每次都勉強及格過關。

如同溫水煮青蛙，遠東航空一直被傳出有財務問題，但無預警停止營業，卻是外界始料未及，直說這天來得太快。

圖片提供／遠見 分享 facebook

其實，從2017年7月起，民航局考量遠航財務體質不佳，便成立專責應變小組對其進行高度監管，每月都會檢查資金流動性。這次引爆點就在於，12月11日，也就是停止售票的前一日，遠航有一筆向銀行借的短期融資到期卻「跳票」，發生流動性危機，更挑動主管機關的敏感神經。

民航局副局長方志文指出，遠航去年虧損3億元，今年截至目前已虧7000萬元，因「跳票」事件要求遠航今早說明，但張綱維卻「失去音訊」，所以公司才決定暫停營運，由於影響人數超過3400人，載運旺季即將來臨，為顧及國內外旅客權益，已協調華信及立榮兩家航空公司緊急支援。

其實，遠航堪稱是命運多舛的國內航空公司。翻閱最近12年的歷史，可以說成也張綱維，敗也張綱維。

遠東航空近年不斷傳出財務危機的消息。圖片提供／遠見 分享 facebook

今年50歲的他出生軍人、也是文人家庭。父親張彥秀曾任《建國日報》《中正日報》《青年戰士報》等軍報社社長或總編輯，50歲卻英年早逝。「我13歲就跟母親相依為命，」身為獨生子的他至今仍與母親同住。

或許受到父親影響，張綱維從小偏愛文科，作文比賽常拿下全校第一名。但喪父後，他每每提筆就想起父親而傷心流淚。後來轉攻理工，畢業於清大化工所。

但是畢業後，他並未從事與所學相關的工作，反而因緣際會進入房地產，1990年成立樺福建設開發，搭上台灣經濟起飛的列車。後與欣欣瓦斯合作，在永和頂溪站推出首個捷運聯開案「捷韻名人」，大賺10多億，從此張綱維一戰成名，在業界打響名號。

2006年，張綱維跨足多角化經營，從商場、育樂、文創和社會福利等事業，都可見他的身影。而最讓外界印象深刻的是，他多次接下燙手山芋，包括外界避之唯恐不及的不良債權，最後卻以獨特經營手法翻轉獲利，逐漸累積雄厚財力，也開始有人找他借錢或投資。

張綱維會接下遠航，起因於2009年4月單純的3000萬薪資借貸關係。但3000萬給了遠航，很快就燒完，後來遠航的員工也從1000多人降到僅剩46人，當時他已有認賠的打算，不奢望要回這筆錢。

豈料，遠航資深老員工看他是個熱血老闆，三天兩頭跑去向他求助，希望樺福能接下遠航。「一波又一波，不知道來了多少次，來的人也愈來愈多，」去年張綱維接受遠見專訪時說，當時他還算年輕（39歲），心想還有能力幫忙，又借錢給遠航。後來發現重整團隊無心經營，才從出資變成董事長，自己跳進去整頓，從此搖身一變成為航空業大亨。

不過，2010年，當他第一次踏入台北松山機場旁的遠航三層樓總部時，即便信心滿滿，還是被眼前的景象嚇到：「到處是被燒毀的文件，連垃圾桶、椅子都被一掃而空，就像被搶劫過後的廢墟，」他去年接受遠見專訪時說，至今仍歷歷在目。

當時遠航負債達124億元，在他多年努力下，陸續清償共九成債務，終於得以在2011年復飛了。

張綱維入主遠航12年期間，營銷手法創新大膽，卻迎來兩極的評價，例如「招募模特兒空姐」「首創國內航空區塊鏈」「開放加密貨幣兌換機票」等，噱頭十足，博得不少話題和版面。他還操作包機業務，創造市場區隔，從財務調度到營運細節，都親力親為。

另一方面，張綱維也積極經營本業，包括樺舍商旅、澎湖重光渡假村、遠行旅行社等。2017年，他積極爭取三信商銀董事席位，跨足金融業，目前他仍是三信商銀董事，由此刻可見他勇於冒險投資的個性。

只是，他雖然戮力整頓遠航，但近幾年卻狀況連連。2017年9月，張綱維以航空公司名義向銀行高額貸款後，再借給同集團關係企業，造成財務風險，最後被民航局開罰；今年3月，遠航在菲律賓長灘島降落時，FE321航班以180度迴轉時偏離跑道，被開罰60萬元；5月由於飛時管控不佳，臨時取消多條包括菲律賓、越南等航線，讓旅客大為跳腳。

只是，外界最關心的，還是張綱維何時要出來面對一切。將近下午5點時，原本失聯的張綱維，透過副董事長鄭晴文傳出遺書，表示自己受到詐欺集團詐騙，以為能救公司，但沒想到兩岸不景氣，導致公司虧損日漸擴大，墊款近9億元仍不足用。

「想不到12年前憑一己之力獨資救了遠航，沒想到竟被拖累如此下場，悔恨至死，都是我的錯，不關其他人的事」張綱維寫道。

原本，外界期待張綱維為命運多舛的遠航注入生機，重振雄風，但此時此刻，遠航似乎無力可回天了。現在，外界都在等他出面說清楚。

長期以來，張綱維幾乎都是靠其他事業體挹注遠航資金，眼看這幾年房地產停滯不前，連旅遊業也前景黯淡，連帶旗下的事業體樺舍商旅也出現財務缺口。今年初，樺舍商旅嘉義館歇業，北投館也轉賣了，原本和故宮南院合作的飯店業去年解約後也夢碎了，連最新開幕的高雄館也預備在年底歇業，不再接訂單。

總計12年間，張綱維投入遠航高達上百億資金，他也曾被說是小孩玩大車，沒想到，這兩年又面臨大環境的嚴峻挑戰，導致資金周轉不靈而跳票，只好眼睜睜看著遠航停飛。

今年50歲的張綱維作夢都想不到，曾經身價百億的地產大亨，竟然栽在遠航這架飛機上，不僅賠掉畢生積蓄，還讓自己的人生留下污點，將來他還要面對員工資遣、旅行社票務、銀行債務償還等棘手問題。

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（作者／彭杏珠、廖君雅 攝影／蘇義傑、陳之俊 本文出自2019.12.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）