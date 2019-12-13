整理包／遠東航空急復飛恐成空！成立一甲子為何飛不出「亂流」
原傳遠東航空宣布今天起暫時停止營運，千名員工遭資遣。但今天董事長張綱維開記者會後，可能出現變數，張綱維說沒有拖欠任何款項、員工薪資，沒有要結束營業、也沒有資遣費問題，也表示這兩周陸續會有十億資金到位，也會正式行文主管機關，希望遠航能順利繼續營運下去。
不過民航局12日晚間已發文報請交通部，依民航法相關規定，對遠航最重處新台幣300萬元罰鍰並廢止其許可，遠航想要立即復飛，恐難如願。
到底成立一甲子的遠東航空發生了什麼事，導致「亂流」不斷，聯合新聞網整理包帶你一次看。
董事長張綱維昨神隱整天，今上午11時出面說，沒有拖欠任何款項、員工薪資，沒有要結束營業、也沒有資遣費問題。
他表示，經營遠航十多年，十多年前他獨資，憑一己之力救下遠航，對遠航感情不可言喻。他說，當時為照顧一千多個家庭，努力到現在，因為「一個突發狀況」，造成這次事件，他深感抱歉，但他對經營遠航的決心不變。
張綱維表示這兩周陸續會有十億資金到位，也會正式行文主管機關，希望遠航能順利繼續營運下去。也強調「本來就沒有要關閉公司」，遠航是62年的公司也不是他創立的，有沒有張綱維他都可以存活。長期以來大家習慣依靠他一個人，照顧1000多個家庭，所有人的焦點、責任與義務都在他身上，他需要有其他的投資人，希望資金到位後，下午能復飛。
不過民航局12日晚間已發文報請交通部，依民航法相關規定，對遠航最重處新台幣300萬元罰鍰並廢止其許可，遠航想要立即復飛，恐難如願。
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成立時間：1957年6月5日（至今成立62年)
母公司：樺福集團
創辦人：胡侗清
董事長：張綱維
營運項目：初期從事業務包含空中運報、空中照相、森林防護、海上搜尋、支援石油鑽探等補運工作，1962年起開闢台北高雄間定期航線。
機隊數量：12
主要航線：
國內航線
松山-澎湖、松山-金門、高雄-澎湖、高雄-金門、台中-澎湖、台中-金門
國際與兩岸航線
松山-福州、松山-合肥、桃園-合肥、桃園-濟州、桃園-新潟、桃園-秋田、桃園-福島、高雄-福州、高雄-廈門
資料來源／維基百科
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●1957年6月5日由胡侗清創立，為台灣第一家民營航空公司，初期提供報紙及郵件包裹運送、空中照相、森林防護、海上搜尋、支援石油鑽探等運補等普通航空業務起家。
●1962年踏入民用航空領域，開闢台北-高雄定期航線，投入客運服務。
●1981年8月22日遠航103號班機在苗栗縣三義鄉山區墜毀，110人死亡。
●1997年3月10日遠航FE128班機，原訂由高雄飛往台北松山，遭台灣旅客劉善忠劫持至中國福建廈門，所幸最終班機返抵台北，無人傷亡。
●2008年5月12日遠東航空宣布因經營高層掏空事件，欠缺資金導致資金問題而要停飛，自5月13日暫時停止營業。
●2009年9月現任董事長張綱維入主遠航接管經營航空業，遠航成為樺福集團旗下一員，並提出重整計畫。
●2011年4月遠航停航近三年，4月18日正式復飛，國內線台北金門航線打頭陣。
●2015年10月1日經台北地方法院裁定，遠航完成重整。
●2017年3月由於遠航機隊老舊，故障頻率高，民航局要求遠航降低機隊的飛航總時數，這是民航局首度對國籍航空採取降低時數的措施。遠航當時配合取消部分國際包機航線。
●2017年11月遠航企業工會上傳「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」為題的動畫影片，講述空服員在遠航擔任空服員時的不滿，同時爆出空服員陪酒風波，遠航於6日按鈴申告。
●2019年3月，為避免遠航財務黑洞繼續擴大，交通部組因應小組，國安會也加入查遠航，討論議題除了經營問題，還有飛安、經理人異動也在內。
●2019年3月13日遠航一架MD83型機FE-321航班，在菲律賓長灘島卡利博機場降落後，180度迴轉時偏離跑道，機輪卡在草地上，出動機具才抬起輪胎，所幸全機人員均安，交通部民航局認定遠航因機師降落特殊機場訓練不足，裁罰60萬。
●2019年5月17日遠航無預宣布18日起取消長灘島、峴港、巴拉望等航班，隨後又擴大到日韓及大陸等八條航線，共上百個國際航班受波及，停飛風波再起，爆出有財務危機。
●2019年6月3日，遠航2015年與租機公司ALC爆發合約爭議，雙方打國際官司，美國法院一審判遠航一審敗訴，判賠ALC約7.35億台幣，加上利息估超過9.4億元，元行正式提起上訴。
●2019年8月遠航第六架ATR飛機抵台時，曾大張旗鼓開記者會還發表第二代新空地勤制服，澄清營運正常、資金運用無虞，八架MD客機中，有四架今年將完成舊機汰換，另四架2022年前退役。半年內陸續引進三架ATR72-600客機，補足運能並建制出更年輕的新機隊。
●2019年12月8日，遠航因4月多條國內航線航班取消比例再度達標，遭民航局重罰200萬元，成為因航班數取消被罰總金額最高航空公司。
●2019年12月12日無預警暫停售票，民航局下午開記者會表示，遠航內部公告宣布13日起停止一切飛航營運。樺福集團在高雄的樺舍商旅，12月31日也將熄燈。
●2019年12月13日董事長張綱維出面說明沒有拖欠任何款項、員工薪資，沒有要結束營業、也沒有資遣費問題，也表示這兩周陸續會有十億資金到位，也會正式行文主管機關，希望遠航能順利繼續營運下去。
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資深航空界人士分析「停飛關鍵5原因」
1.張綱維口袋不夠深
2.台灣市場不大
3.遠航規模太小
4.兩岸市場急凍
5.低價策略拖垮現金流
超過一甲子的老牌航空，卻總鬧出停飛
1957年成立的遠航，曾風光一時，2008年卻爆發掏空事件而破產，經法院准予重整後，2009年張綱維接手引入資金，2011年四月正式復航。
2016年蔡政府上台後兩岸關係急凍，遠航原本老舊機型就競爭力不佳，2017年因機齡老舊，創下國籍航空被民航局採取大砍飛航時數的首例，去年民航局更要求遠航機齡超過廿六年的老舊飛機，明年要全數退場。
2018年發行「遠航幣」，推動以遠航虛擬貨幣兌換機票，說白了就是「自己印鈔票、自己賣」，發幣換錢，引起民航局關切，最後喊停。再加上張綱維四處籌錢，民間高利貸更成為掏空遠航的無底洞。現金流缺口不斷擴大，加上大陸八月無預警封殺陸客自由行，年底澎湖、金門又進入淡季，財務壓力雪上加霜。
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今年50歲的張綱維出生於文人家庭，為家中獨子，父親為張彥秀，曾任《建國日報》《青年戰士報》等軍報社社長或總編輯，卻在50歲英年早逝，張綱維雖從小偏愛文科，喪父後，每每提筆就想起父親而傷心流淚，後來轉攻理工，畢業於清大化工所。
張綱維1990年從建設事業竄起，樺福建設在包括新北市新店七張蓋環遊市捷運共構建案，曾經在地產界有過不錯戰績，後來跨足商場、育樂事業，2009年接手遠東航空至今，商場打轉近30年，始終話題、爭議不斷。
熟悉張綱維的人士說，他為人海派，江湖口味重，做生意則是出手大膽，賭性很強，且多碰「較困難、複雜」的案子。但做生意沒有永遠順利，樺福在建設事業上也曾栽過，2005、2006年左右，張綱維插旗被地產界號稱「八卦山」（八家建商慘套的爛尾樓）的小坪頂建案，標下後包裹推出高達500戶的「環遊郡」，還找來香港女星關之琳助陣，炒熱話題。
無奈一推出只銷售30多戶後又出現糾紛，之後銷售因市場景氣及距離遠買氣不佳等因素不見起色後再改名「眾山小」推出，仍無法挽回頹勢，樺福卡了不少錢。
2009年樺福再掀話題，宣布接手遠航，當年張綱維從重整開始一路做起，花了六年時間讓遠航重整成功，外界也跌破眼鏡，再加上拿到一些兩岸航權，公司一度開始賺錢獲利，同一時間復興航空因空難問題市占率急速衰退，遠航趁勢崛起，張綱維還大動作說願意接手重整遠航，好不風光。
無奈2016年政黨輪替，兩岸關係急凍，陸客來台量大減，以兩岸航線為主的遠東航空首當其衝。但張綱維頭已經洗下去，甚至加碼投資包括樺舍商旅、澎飯店等周邊旅遊事業，資金調度形同「走在冰上」，傳賣的消息從未間斷過。
不過這位人士說，張綱維接手遠航至今滿十年，外界沒有一天看好過，但他畢竟也撐了十年，創造了近千人的就業機會，只能說張綱維的「航空夢」最後還是被迫醒了。
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信用卡
遠航驚傳歇業，影響大批乘客，新北法制局長黃怡騰說，若消費者直接向遠航購買機票，並以信用卡支付機票費用者，依照規定因業者營運不善歇業致無法提供相關服務時，刷卡人可向信用卡發卡銀行申請爭議款賠付程序，請求銀行返還機票費用。
黃怡騰說，持信用卡消費要求銀行還機票費用，需注意自費日起算540日內的交易，才可以列為爭議款項，且申請爭議款項時間為業者停止服務後120日內向發卡銀行提出，消費者應儘速向發卡銀行進一步詢問，避免權益受損。
旅行社購買團體行程
新北消保官溫婉如指出，消費者若是向旅行社購買團體旅遊行程，而搭乘遠航班機，依據「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」及「國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點規定，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。
主任消保官王治宇則說，因是航空公司倒閉，旅行業者提出已代繳的相關規費、費用的單據，扣除後需把餘款退還給旅客，不過旅行業也可以安排其他航空公司班機或調整適當行程等等，回程旅客因停飛滯留旅遊地，也須協助安排回程班機。
現金付款散客
使用現金付機票的散客怎麼辦？消基會律師徐則玉表示，使用現金付費較難求償，消基會已開放申訴熱線，全力協助消費者諮詢與申訴。電話：(02)2700-1234。
消保官溫婉如表示，消費者已向國內旅館訂房，也可跟遠航申請停航證明，再向國內旅館業者申請退費，至於飛機停飛衍生的交通費及食宿費用損失，也可檢附單據向行政院消費者保護會、各縣市消費者服務中心進行申訴。
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