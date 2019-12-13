整理包／遠東航空急復飛恐成空！成立一甲子為何飛不出「亂流」

遠東航空最後一個航班的所有工作人員一起合影。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

原傳遠東航空宣布今天起暫時停止營運，千名員工遭資遣。但今天董事長張綱維開記者會後，可能出現變數，張綱維說沒有拖欠任何款項、員工薪資，沒有要結束營業、也沒有資遣費問題，也表示這兩周陸續會有十億資金到位，也會正式行文主管機關，希望遠航能順利繼續營運下去。

不過民航局12日晚間已發文報請交通部，依民航法相關規定，對遠航最重處新台幣300萬元罰鍰並廢止其許可，遠航想要立即復飛，恐難如願。

到底成立一甲子的遠東航空發生了什麼事，導致「亂流」不斷，聯合新聞網整理包帶你一次看。