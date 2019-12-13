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逾3000團客遭殃 旅行社損失恐破億

2019-12-13 00:31聯合報 記者陳宛茜羅建怡董俞佳侯俐安吳姿賢楊濡嘉蔡孟妤／連線報導

遠東航空無預警停止營業後，交通部觀光局初估共影響旅行團三四○八人；另民航局也說，目前有五百多人滯留海外，遠航昨原本還說希望將旅客載回台灣，但民航局昨確認不會再讓遠航飛，將透過旅行社安排簽轉他航。

旅行商業同業公會全國聯合會則估算，遠航停飛，旅行社損失上看億元；高雄市旅行公會理事長吳盈良甚至說，若要旅行社吸收，將串連全台公會向交通部抗議。

遠東航空昨晚從合肥飛回桃園機場的最後一個航班，地勤人員正引導飛機停妥。記者鄭超文...
遠東航空昨晚從合肥飛回桃園機場的最後一個航班，地勤人員正引導飛機停妥。記者鄭超文／攝影
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易遊網表示，約超過三百名旅客受影響，已緊急成立應變小組，將全力協助尋找替代航班和返程方案，或協助旅客依遠航公告辦理退票，還未出發的旅客則提供轉團方案以及轉團優惠五百元，以上免收代辦手續費。

雄獅旅遊受影響人數則近百人。山富旅行社說，在日本新潟、南韓濟州島與遠航有合作，但團量不多，已協尋他航簽轉。東南與五福旅遊也表示，將協助轉到他航。

消基會律師徐則玉說，團客可依定型化契約相關規定，要求旅行社對旅客負責，包括退款、轉換其他航空公司航班。散客若使用信用卡付費，一旦航空公司無法履約，可跟信用卡公司主張退回已支付的款項。使用現金購票者若求償無門，可向消基會申訴（02）27001234。

行政院消保處說，遠航應及時通知受影響旅客，並盡可能協助旅客簽轉他航，或提供退票免收手續費。若旅客因行程延誤造成國外交通與食宿費用損失，消保處也呼籲遠航應釋出最大善意，提供適當補償。消費者可撥打一九五○消費者服務專線申訴。

旅行公會全國聯合會說，在復興航空無預警停飛、航空罷工事件、航空公司無預警取消航班等事件，即一再提出要求交通部應責成民航局強制航空公司設立「航空機票履約制度」。

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