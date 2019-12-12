遠航無預警停飛 檢方待民航局移送偵辦

據了解，張綱維尚未出境，北檢將待民航局移送後分案調查。圖／遠航提供 分享 facebook 遠東航空明天起將暫時停止營運，民航局今天表示，遠航若有停止營業事實，損害公眾利益，將移請檢方調查。據了解，張綱維尚未出境，北檢將待民航局移送後分案調查。

交通部民航局指出，遠航昨天出現銀行融資未能如期繳款情況，遠航表示，目前已無法聯繫上董事長張綱維，因此遠東航空將於明天起暫時停止營運。

民航局表示，遠航明天起若有停止營業事實，因嚴重侵害公眾利益，將依民航法對遠航開罰，最重處新台幣300萬元並報請交通部廢止許可，另外也會移請檢方對負責人進行調查。

據了解，張綱維尚未出境，也不是台北地檢署偵字案被告；檢方手上與遠航有關的有1件他字案，目前仍在偵辦中，案由與被告身分不詳。

媒體報導張綱維指控遭人詐騙，檢方人士指出，相關內容均含糊不清，當事人應主動出面提告，才有辦法進行偵辦。至於張綱維是否涉及民航法，將待民航局移送後偵辦。

法界人士指出，民用航空法第110-3條規定，民用航空運輸業負責人執行業務未依規定停業或結束營業，或未依核准停業或結束營業計畫執行，致生損害於公眾或他人且情節重大者，處3年以下有期徒刑或科或併科2000萬元以上、2億元以下罰金。