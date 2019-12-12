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美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

遠航無預警停業 民航局急找替代運能

2019-12-12 18:15台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

遠東航空無預警停飛，繼復興航空之後恐重演惡性倒閉黯然退場。（photo by W...
遠東航空無預警停飛，繼復興航空之後恐重演惡性倒閉黯然退場。（photo by Wikimedia Commons）
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遠東航空驚傳停飛！董座張綱維跑路？遠東航空12日在官網公告：「因長期營運虧損資金籌措困難，將於13日起停航。」民航局發緊急說明，也將找華信、立榮航空洽談替代運能。遠航空姐透露，有看到LINE訊息告知，公司準備召開清算會議。據傳張綱維去向不明，並留下一紙遺書，有人說剛拿到營運許可的星宇航空可以接手航線。

國民黨總統候選人韓國瑜預計13日參加金門縣聯合競選總部成立大會、青年論壇等，將一連進行9場公開活動，支持者擔心韓的金門行會因遠航停飛會有變數。

離島空運拉緊報

金門縣政府發布新聞稿指出，因應遠東航空無預警的突發狀況，恐衝擊金門離島交通運輸與旅遊業，尤其悠關總統及立委選舉、農曆春節返金鄉親權益，縣長楊鎮浯已指示縣府成立緊急應變小組，作出相關應變措施，例如已購買遠航機票未使用的鄉親，可透過縣府服務台或上網登記，由縣府彙整後，將視後續發展，採取以適當作法維護鄉親權益。

遠航任職的空姐透露，11日都正常工作，12日先是透過媒體知道公司可能出狀況，後來發現資深主管早上9點40分被告知公司要召開「清算會議」，要求各單位留下需要清算的人員名單，根據對話紀錄，顯然主管們也早就知道停賣機票一事，就只有他們這些最基層的員工不知道，目前一片混亂但也找不到主管詢問。

經營不善倒閉警訊

遠東航空因MD機隊老舊，維修及故障狀況頻傳，自2017年起遭民航局限制飛行時數，今年5月起更稱因民航局限制飛時，無預警取消上百個國際航班，引起旅客及旅遊業反彈。而遠東航空去年因取消大量航班遭民航局重罰300萬元，今年又因連續2個月航班取消比例過高而被開罰200萬元，成為因航班數取消被罰總金額最高的航空公司。

復興航空2016年11月21日無預警停止所有航線營運，興航當時也是先稱訂位系統出現異常，隨即盛傳興航要全面停航，興航還曾否認，說僅是系統維護，直到當天下午才告知民航局將停飛，最後由民航局出面證實，倒閉模式如出一轍。

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遠航遠東航空民航局

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