遠航停飛殃及過年返鄉 離島居民崩潰喊：不飛還賣票

許多已訂購遠航機票的民眾排隊等待退票。記者蔡家蓁/攝影 分享 facebook

遠東航空今（12）日上午於官網公告，配合系統維修，訂位購票功能暫停，而下午又流出內部宣告通知，公告公司因長期營運虧損，資金籌措困難，將於明日起停止一切飛行航運。而春節將至，許多離島居民已下訂機票返鄉，對於遠航無預警停飛感到訝異，並氣憤表示「不飛，還敢賣春節的票，這下你讓人家怎返鄉？」

遠航流出內部宣告通知後，內部同仁也表示今日下午副總經理黃育祺已召開會議，正式向內部宣告公司將停止營運的消息，而公告通知上也同時寫道「本公告視同資遣通知」，除了協助善後人員外，其餘員工的最後在職日為明日（13日），準備終止營運相關作業。

而事件曝光後，外界一片震驚，遠航董事長張綱維則神隱未作出回應，全國旅行業同業公會聯合會理事長蕭博仁也表示這次無預警停飛，旅行業者已損失上億，除了相關行業人員外，民眾也受到波及而哀聲連連，尤其是春節返鄉過節的離島民眾已經訂購機票，但面對遠航停飛目前仍不知所措。

對於遠航10日釋出5折國內機票，又突然無預警停飛，許多網友在臉書社團「靠北金門」紛紛抱怨，「買票的鄉親權益，要爭取，太過分了」、「想知道有人知道怎麼退票嗎，電話打不進遠東航空問」、「太多金門鄉親買了過年的票要回來，要請立委向中央請求，縣府團隊立刻動員專案小組，幫忙鄉親，小老百姓」、「不飛，還敢賣春節的票，這下你讓人家怎返鄉拉，你說怎麼辦呢」、「訂票要回去投票了，現在是不是要準備防寒衣跟游泳圈游回去」、「難怪之前常有優惠機票促銷，且票價也比其他家便宜，所以很受旅行團喜愛」。