國台辦批反滲透法「綠色恐怖」 蔡總統：解鈴還是要繫鈴人

蔡英文總統昨天發表「2020新年談話」，指反滲透不是反交流。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 「反滲透法」三讀通過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評民進黨政府大搞「綠色恐怖」，破壞兩岸交流交往、製造兩岸敵意對抗。蔡英文總統昨天表示，解鈴還是要繫鈴人，包括台灣還有很多民主國家紛紛立法、推動政策，問題不在立這些法的國家本身，而是北京能否停止滲透介入的作為，成為國際上可信賴的夥伴，才是正本清源。

蔡總統說，她向大家保證，反滲透法的通過不會影響自由，不會侵犯人權，不會影響正常經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障，反滲透不是反交流，在中國的台商、台生、台師、台幹一切生活都可以照舊，不受影響；拜媽祖或其他神明、所有正常宗教交流活動、兩岸之間觀光活動、旅行業者正常生意，絕不會受影響。

對於反滲透法引發的外界抨擊，其中包括各機關若知道有違反反滲透法規定的事情，可主動函送或移送，陸委會昨天表示，對於疑似違法案件，行政機關只有函送的權責，個案是由司法機關做認定與判斷。值得注意的是，陸委會在新聞參考資料中稱「台灣是法治國家」，而不是我國或中華民國。

至於對岸如何解讀蔡總統的元旦談話，上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，蔡英文的講話出發點仍是對抗大陸的台獨心態，是為選舉需要做考量，蔡若連任，兩岸關係的緊張狀況會加劇。

而大陸官媒對「反滲透法」立法通過態度顯得低調，官媒未發出評論文章，人民日報海外版昨日僅刊登大陸國台辦回應與台灣各界的反應報導。