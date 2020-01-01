國台辦重批反滲透法 蔡英文：解鈴還要繫鈴人

立法院昨天三讀通過「反滲透法」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評民進黨政府大搞「綠色恐怖」，破壞兩岸交流交往、製造兩岸敵意對抗。蔡英文總統今天回應，「解鈴還是要繫鈴人」，問題不在立法國家，而是北京能否停止滲透介入的作為，成為國際上可信賴的夥伴，才是正本清源。

今天是2020年第一天，蔡總統上午發表新年談話。針對昨天通過的反滲透法，蔡總統說，裡面的規定，都是國內法本來就規範禁止的事項，只要不是接受中國委託、指示或資助從事法律不許可的事，就不受反滲透法的規範。有沒有違法，不是行政機關或任何人說了算，必須經過法院判決。

蔡總統表示，她向大家保證，反滲透法的通過不會影響自由，不會侵犯人權，不會影響正常的經貿交流，只會讓台灣的民主自由更受保障。

蔡總統說，「我再強調一次，我們是反滲透不是反交流，兩岸之間的正常交流往來不受這個法案的影響，「在中國的台商、台生、台師、台幹，各位一切生活都可以照舊，不受影響」。

蔡總統說，拜媽祖或其他神明、所有正常宗教交流活動也不受影響。兩岸之間的觀光活動，旅行業者正常生意也絕不會受影響。

國台辦重批反滲透法，蔡英文回應，就是一句話，「解鈴還是要繫鈴人」，包括台灣在內還有很多民主國家都紛紛立法、推動政策，防止中國對他們國內事務的滲透與介入。「問題不在立這些法的國家本身，而是北京能否停止他們這些滲透介入的作為，成為國際上可信賴的夥伴，才是真正正本清源。」