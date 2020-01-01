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觀察站／輾壓式立法 上回服貿半分鐘 這回沒給半秒鐘

2020-01-01 00:39聯合報 本報記者丘采薇

民進黨昨天在立法院強勢通過「反滲透法」，這部蔡英文總統所說的「嚴謹立法」，從提出到通過僅卅四天，中間立法院還為了選舉停會十三天。此法不但沒有經過委員會審查逕付二讀，所謂溝通也只有兩次朝野各自表述的協商。正值大選逼近，不禁令人質疑草率立法只為了選舉。

執政黨推動「反滲透法」，以國安為名無限上綱，針對性立法，不但沒有行政院版，也沒有在野黨版本併案審查，從頭到尾只有民進黨團版本逕付二讀，還提修正動議加重刑罰，過程中只有「民進黨說了算」。過去民進黨批評國民黨用半分鐘通過服貿協議，諷刺的是，這次連委員會審查一秒鐘都沒有。

「反滲透法」起源於民進黨政府意識到「中共代理人」相關修法行不通，屢遭外界質疑侵犯人權，因此研擬新法，並「以法換法」，希望平息綠營選民不滿修法延宕所引發的雜音。

但「反滲透法」內容不只疊床架屋，甚至沒有主管機關及施行細則，可笑的是行政部門完全保持緘默。民進黨急推立法是否為了國安，時間會證明一切。但更大因素恐怕在於這些日子許多光譜偏綠的小黨及民進黨立委早已將此法當作宣傳工具，立法是因為抵擋不了基層壓力。

但蔡政府倉促又強勢推動此法，是否只單純著眼於國內選舉壓力？前副總統呂秀蓮昨天一句「極有可能來自國際壓力」，再加上美方人士對於反滲透法的高度肯定，似乎也透露了一些端倪。

昨天是立法院會期最後一天，也是民進黨用多數暴力踐踏民主、毀棄憲法、侵害人權，最野蠻的一天。

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民進黨反滲透法蔡英文中共代理人韓國瑜

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