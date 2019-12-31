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藍爆綠營賺紅錢 批反滲透法標準不一

2019-12-31 13:11台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

國民黨31日召開「綠營賺紅錢，反滲透法管不管」記者會，質疑綠營媒體及受益者未受監...
國民黨31日召開「綠營賺紅錢，反滲透法管不管」記者會，質疑綠營媒體及受益者未受監督。（photo by施凱文/台灣醒報）
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反滲透法》滲透來源標準在哪？國民黨31日召開「綠營賺紅錢，反滲透法管不管」記者會，韓國瑜競總副總幹事周錫瑋質疑，民進黨立委何志偉的父母及文化部長鄭麗君夫婿沈學榮都在中國經商，「依照民進黨的標準，這些人是不是也要調查？」要求蔡英文說明。

綠營2套標準？

「為何何志偉爸媽在大陸經商就不會被抹紅？民進黨永遠有2套標準。」周錫瑋指出，之前南海控股公司在投審雙子星標案時被說是陸資而遭到拒絕，認購何志偉家族的陽信銀行股權時就沒有問題，批民進黨是2套標準。他說：「民進黨得釐清這中間到底到底是什麼樣的標準？」

台北市議員王鴻薇話鋒一轉表示，三立電視台長期以來抹紅抹黑藍營政治人物，旗下的盧米埃電影公司卻也在中國發展，並且與當地製作公司有緊密合作。她再指出，文化部長鄭麗君夫婿的公司東莞居磁電子產品都在中國製作，「民進黨認為所有華為的產品都有國安問題，那在中國生產的產品是不是也要檢查？」

行政機關成打手

對於即將通過的《反滲透法》，周錫瑋表示，民進黨掌握行政及立法機關，質疑政黨權力過大會導致再一次的戒嚴，也表示曾向教育部要求檢視蔡英文的升等博士論文時，遭到教育部以保密30年的說法回絕。「行政機關儼然成了民進黨的打手。」他補充。

會後三立記者發問時提及，電視台與中國合作並無違反《反滲透法》的法條，國民黨文化傳播委員會主委程美華表示，中國的媒體幾乎都具有「官方的資金」，根據該法第2、3條，中國官方或者官方所屬機構都算滲透來源，並對三立與其合作是否也會受到民進黨的監督感到懷疑，現場氣氛一度緊張。

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民進黨反滲透法何志偉

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