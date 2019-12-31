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議論反滲透法 李明哲：老農、里長遭約談

2019-12-31 00:14聯合報 記者李京昇黃宣翰／連線報導

雲林縣議員李明哲（中）昨指程姓男子（右）因在網路談論反滲透法遭傳喚。記者李京昇／...
雲林縣議員李明哲（中）昨指程姓男子（右）因在網路談論反滲透法遭傳喚。記者李京昇／攝影
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民進黨雲林縣黨部昨天控告雲林縣議員李明哲涉嫌散播「吃毒無罪」假消息，李明哲回批，民進黨曲解他原意，並帶著一名程姓男子指稱，程男談論反滲透法，卻遭台南警方約談做筆錄，民進黨全面以社會秩序維護法箝制言論令人厭惡。

台南市警察局指出，反滲透法還在立法院研商，程姓男子卻自行臆測指稱「強行通過這法，即使韓國瑜當選也沒用，他們會用這個法條抓人」，捏造不實內容造謠，並用文字暗諷執政黨，顯然惡意製造假議題訊息中傷政府，

李明哲說，非常遺憾民進黨用社維法對他提出告訴，他日前所說是指不論社會或校園，對毒品的態度都是零容忍，一絲一毫都無法接受，民進黨卻把他部分談話的內容曲解，再看最近遍地開花的警察國家事件，才是被民進黨迫害的受害者。

李明哲表示，他身旁程姓男子昨天一早到他辦公室陳情，程於二十七日在臉書張貼對反滲透法評論，隔天就立刻收到通知書，台南的警察還特地來斗六以違反社維法約談，前天已經做完筆錄，速度相當快。

他說，不只程男這一件，西螺鎮有位里長甚至還接到汐止司法單位傳喚去做筆錄，在南投也有一位八十幾歲的老人也被用社維法約談。

李明哲說，司法資源不應該用在這種地方，不該用這種方式來操勞司法專業人員，政府現在有刑案、政府舞弊等重大刑案，執政黨政府不去重視，反而用社維法向全國百姓提告，這才是讓人最痛恨厭惡的事情，全國民眾得看清政府用這種方式箝制言論，應該要予以唾棄。

民進黨李明哲反滲透法韓國瑜

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