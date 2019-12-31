反滲透法不辦宋楚瑜？邱毅：「巫婆棒」指到誰就辦誰

新黨不分區立委候選人邱毅（左）昨批民進黨完全把司法當工具，指到誰就辦誰。 記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

新黨昨天舉行記者會表示，南部有農民轉傳立委高金素梅批評政府記者會的影片，就遭台北地檢署傳喚，同案被告近七十人。不分區立委候選人邱毅抨擊，從蔡英文日前在政見會上公然說，反滲透法通過「不會辦宋楚瑜」；民進黨副秘書長林飛帆卻點名「邱毅要當心」，可知民進黨完全把司法當工具，「巫婆棒」指到誰就辦誰。

去年四月高金素梅與親民黨團總召李鴻鈞舉行記者會，質疑農業金庫董事長吳明敏為響應政府推動新南向，全國農業金庫總存款將近七千億，其中五千億資金可投入新南向開發援助計畫，但作法與評估都是零，資金來源與預算監督也令人質疑。高金素梅批評，農業金庫資金來自全國農漁會的存款，為何不優先用在照顧農民？

在台南種植牛樟芝的農民王先生表示，自己想擴大事業投資，但貸不到款，後來看到高金記者會的影片，於是在臉書上轉發，結果收到傳票，明年一月六號要出庭。刑警告訴他，同案還有六、七十人也涉入，並表示對於高金的質疑，政府都已經解釋過了，「我是小老百姓，哪裡知道什麼？心裡很恐慌，為什麼轉貼小小的文章，就有這麼大問題？」

律師陳麗玲表示，收到陳先生陳情，看到傳票嚇一跳，因為罪名是違反農業金融法卅八條，散布流言或以詐術妨害農業金融信用，最重可判五年徒刑，併科一千萬罰金。在網上轉傳一則公開影片，就涉及這麼嚴重的罪，簡直是用大炮打小鳥。