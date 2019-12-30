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反滲透法朝野協商 主要條文無共識

2019-12-30 19:38台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

立委黃國昌認為，應區分「收受」境外敵對勢力和一般外國人政治獻金的差異，對於前者應...
立委黃國昌認為，應區分「收受」境外敵對勢力和一般外國人政治獻金的差異，對於前者應加重刑責。(Photo by 影片截圖)
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立法院30日舉辦《反滲透法》最後一次朝野協商，最終除了第一條跟最後一條之外，主要條文經歷整天討論仍沒有共識，將在明天表決。時代力量立委黃國昌認為，應區分「收受」境外敵對勢力和一般外國人政治獻金的差異。國民黨立委曾銘宗和親民黨李鴻鈞也批評，指示、委託等概念定義不清，如何安人民的心？

黃國昌：應加重收受刑責

黃國昌表示，《反滲透法》的立法應有兩個目的，第一、是補足其他法律沒有規範的行為，第二、是針對其他法律懲罰過輕的部分加重刑責。黃國昌指出，在《政治獻金法》中，假使中共透過中間人資助政治人物，這個中間人竟然不會受到任何刑責。而《反滲透法》針對作為中間人的「滲透來源」訂出罰則，他認為是合理的。

然而，黃國昌也指出，從「境外敵對勢力」或一般外國人收受政治獻金，由於刑法上的「實害」大不同，法律上應有差別待遇。黃國昌說，對此《政治獻金法》只懲罰5年以下有期徒刑，和普通竊盜罪相當，而《反滲透法》沒有加重刑責，是不合理的。

民進黨立委周春米回應，《政治獻金法》是規範「擬參選人」，《反滲透法》則是針對「滲透來源」，民進黨立委管碧玲補充，這是立法架構的選擇，《反滲透法》暫時只處理「滲透端」。對此，黃國昌指出，原來的法律只懲罰「收受端」，一旦《反滲透法》通過，「滲透端」的刑責反而重於「收受端」，因此也應該隨之調整。

曾銘宗：有必要這麼重？

國民黨立委曾銘宗和親民黨立委李鴻鈞都指出，《反滲透法》第3條中提到「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助…」其中的「指示、委託或資助」定義不清，在構成要件的執行上恐怕有模糊空間。李鴻鈞表示，《反滲透法》的執行橫跨許多部會，容易造成台商的恐慌，因此法案必須審慎，他也質疑為何不修已有的法律？

司法院副秘書長葉麗霞回應，實務操作上應該沒有問題，第一，「指示、委託或資助」等名詞也有出現其他法律；第二，法官必須依照「嚴格證明法則」判決，主觀、客觀構成要件都要滿足才能入罪。管碧玲也回應，違反《反滲透法》的刑期最低刑期只有2個月，而且是罰「故意犯」，其實並不重。

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反滲透法黃國昌政治獻金

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