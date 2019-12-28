檢察官質疑反滲透法定義不清 籲明訂禁止交流對象

國民黨立院黨團昨天舉行「蔡政府右推反滲透、左牽大陸高官」記者會。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

民進黨強推反滲透法，昨天朝野協商，但法學界、基層司法官與在野政黨對法案內容有不少質疑。資深檢察官說，反滲透法違法構成要件定義不清，查辦對象卻極為特定，建議陸委會公告「哪些人與哪些機構不能接觸」，如此一來，只要有人接觸到明訂禁止交流的對象，才可以查辦。

台大教授林鈺雄也在臉書貼文質疑，條文構成行為的相關定義欠缺明確性，雪上加霜的加重處罰，影響將來追訴實務的執行可能性。

有檢察官說，以偵辦毒品犯罪為例，根據行政院公告的分級資料去論該當何罪，什麼是第一級毒品？什麼是第二級毒品？犯罪態樣？全部清清楚楚，抓到毒犯才能選擇法條去適用，法官才判得下去；但反滲透法說的「滲透來源」是什麼？與中共有關的是什麼？

反滲透法有刑責規範，刑事處罰要算罪行與刑度，違反反滲透法該判刑多久？關乎被告人權，陸委會要請檢察官辦案，要提供參考標準告訴檢察官、法官該如何執法。

多位法學者質疑，只要沒全力擁戴民進黨團提出的「反滲透法」，就被貼上「中共同路人」標籤，將來立法後豈不更可怕。

台灣維新：有擴大株連風險

民進黨立法院黨團擬在卅一日通過「反滲透法」引發爭議，除了國、親認為應該充分討論，新興政黨「台灣維新」也認為，外界的質疑並非無的放矢。

台灣維新召集人為前民進黨籍台南縣長蘇煥智，也被視為「偏綠」的新興政黨。蘇煥智表示，反滲透法的制定確有其必要性，「但對反滲透法的質疑，也並非完全無的放矢。」最近只要傳遞不利於蔡總統論文真相的網路文章或貼圖，有一部分人竟然也遭檢警單位偵辦，確有回到白色恐怖的氣氛，「尤其反滲透法刑度更高，其不確定性的法律概念更大，的確有擴大株連的高風險性，而且對於不滿及評判執政高層的人士，或思想偏向統派者，均可能因而被株連。」

藍：為何選前十天急立法

國民黨則抨擊，該草案嚴重影響人民權利義務，內容定義不清之處甚多，一旦施行，勢必窒礙難行，尤其許多大陸台商及赴對岸就學、參訪的人，都可能因此莫名背上刑責，成為「綠色東廠」的犧牲者。國民黨呼籲民進黨懸崖勒馬，若仍要強渡關山，就請承受一月十一日民意的強烈反撲。

國民黨主席吳敦義質疑「民進黨急什麼？」若所述滲透如此嚴重，蔡英文執政已近四年，難道不應該及早提出，為何在選舉前十天才急於通過？

新黨主席郁慕明則號召國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘，卅一日一起到立法院反對「反滲透法」三讀。