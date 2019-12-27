蔡政府強推「反滲透法」惹3爭議 整理包一次看清

民進黨團預計31日闖關《反滲透法》，國民黨紛紛召開記者會抗議。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

近期民進黨團力推「反滲透法」，準備在本月31日力拚三讀通過，引起外界關注。國親等政黨紛紛跳出來阻止，認為民進黨團不符合「程序正義」，強行通過反滲透法，且內文過於模糊，憂心衝擊在大陸的台商、學生等人士。

蔡英文在25日總統政見發表會強調雙方可以坐下來好好談，而今天（27日）下午立法院長蘇嘉全則召開朝野協商，針對反滲透法進行討論，不過仍遭國民黨總召曾銘宗批評「只是場過場功能的朝野協商」。

圖擷自 陸委會臉書 分享 facebook

上月27日民進黨立院黨團提出《反滲透法草案》修法，內文總共有12條條文，藉由條文規範國人行為來防止境外勢力的操作。

觸犯此法需滿足1條件和5具體行為，

1條件： 「不得受滲透來源的委托、指示或資助」 5具體行為： 1.違法捐贈政治獻金和公民投票經費 2.違法從事競選活動 3.違法進行遊說 4.強暴脅迫非法擾亂社會秩序和妨礙集會遊行 5.妨礙選舉和公民投票處罰方面則是加重刑事責任 違法者將背負1年以上7年以下有期徒刑或新台幣100萬至500萬元的罰金。

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在民進黨團所提的反滲透法案中定義有3種，分別為：

1.境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。例如中國全國人民代表大會。

2.境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。例如中國共產黨。

3.前二項各組織、機構、團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。例如中國國營企業。

分享 facebook 1.程序正義問題

由於民進黨立法黨團在提案過後隔天只舉行一場公聽會，便在上月29日變更議程，跳過委員會討論逕付二讀，引起國民黨和其他黨團不滿。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人在24日召開記者會批評民進黨「不願意經立法院內政委員會詳細審查，也不願多開公聽會聽取各界意見」，而親民黨總統參選人宋楚瑜也表示「沒經過行政部門、立法院委員會討論，就要在下周二完成立法，完全違反程序正義」。

2.內文太過模糊

由於民進黨立法黨團針對「反滲透法」的規範項目過於模糊，國民黨黨團質疑反滲透法案沒有行政院版本，且對於滲透來源內容未詳細說明，憂心在大陸的台商、台生恐陷入險境，前總統馬英九20日表示「反滲透法定義太模糊，若法條通過民眾很容易被入罪，法律界定若不明確時就是違憲」。

對於民進黨黨團說很多國家都有推行反滲透法，馬英九也提出質疑「美國澳洲訂的不是反滲透法，叫做外國代理人登記法，『是登記而沒有刑事責任』，涉嫌滲透定義很模糊，而且都是刑事的責任。」

3. 沒有施行細則

親民黨團總召李鴻鈞提出質疑，反滲透法12條文中沒有施行細則，又無主管機關，將來該法誰執行誰認定，一旦反滲透法成為空法、無上法，後面就全亂了。鴻海創辦人郭台銘也在臉書貼文表示「沒有提到未來施行細則，民間的聲音討厭共產黨是共識，但應該顧及立法的嚴謹度，而非讓民主走回頭路，不贊成空白授權的立法。」