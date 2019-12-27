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蔡政府強推「反滲透法」惹3爭議 整理包一次看清

2019-12-27 14:53聯合新聞網 綜合報導

民進黨團預計31日闖關《反滲透法》，國民黨紛紛召開記者會抗議。記者陳柏亨／攝影
民進黨團預計31日闖關《反滲透法》，國民黨紛紛召開記者會抗議。記者陳柏亨／攝影
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近期民進黨團力推「反滲透法」，準備在本月31日力拚三讀通過，引起外界關注。國親等政黨紛紛跳出來阻止，認為民進黨團不符合「程序正義」，強行通過反滲透法，且內文過於模糊，憂心衝擊在大陸的台商、學生等人士。

蔡英文在25日總統政見發表會強調雙方可以坐下來好好談，而今天（27日）下午立法院長蘇嘉全則召開朝野協商，針對反滲透法進行討論，不過仍遭國民黨總召曾銘宗批評「只是場過場功能的朝野協商」。

圖擷自陸委會臉書
圖擷自陸委會臉書
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上月27日民進黨立院黨團提出《反滲透法草案》修法，內文總共有12條條文，藉由條文規範國人行為來防止境外勢力的操作。

觸犯此法需滿足1條件和5具體行為

1條件：「不得受滲透來源的委托、指示或資助」

5具體行為：

1.違法捐贈政治獻金和公民投票經費

2.違法從事競選活動

3.違法進行遊說

4.強暴脅迫非法擾亂社會秩序和妨礙集會遊行

5.妨礙選舉和公民投票處罰方面則是加重刑事責任

違法者將背負1年以上7年以下有期徒刑或新台幣100萬至500萬元的罰金。


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在民進黨團所提的反滲透法案中定義有3種，分別為：

1.境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。例如中國全國人民代表大會。

2.境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。例如中國共產黨。

3.前二項各組織、機構、團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。例如中國國營企業。

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1.程序正義問題

由於民進黨立法黨團在提案過後隔天只舉行一場公聽會，便在上月29日變更議程，跳過委員會討論逕付二讀，引起國民黨和其他黨團不滿。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人在24日召開記者會批評民進黨「不願意經立法院內政委員會詳細審查，也不願多開公聽會聽取各界意見」，而親民黨總統參選人宋楚瑜也表示「沒經過行政部門、立法院委員會討論，就要在下周二完成立法，完全違反程序正義」。

2.內文太過模糊

由於民進黨立法黨團針對「反滲透法」的規範項目過於模糊，國民黨黨團質疑反滲透法案沒有行政院版本，且對於滲透來源內容未詳細說明，憂心在大陸的台商、台生恐陷入險境，前總統馬英九20日表示「反滲透法定義太模糊，若法條通過民眾很容易被入罪，法律界定若不明確時就是違憲」。

對於民進黨黨團說很多國家都有推行反滲透法，馬英九也提出質疑「美國澳洲訂的不是反滲透法，叫做外國代理人登記法，『是登記而沒有刑事責任』，涉嫌滲透定義很模糊，而且都是刑事的責任。」

3. 沒有施行細則

親民黨團總召李鴻鈞提出質疑，反滲透法12條文中沒有施行細則，又無主管機關，將來該法誰執行誰認定，一旦反滲透法成為空法、無上法，後面就全亂了。鴻海創辦人郭台銘也在臉書貼文表示「沒有提到未來施行細則，民間的聲音討厭共產黨是共識，但應該顧及立法的嚴謹度，而非讓民主走回頭路，不贊成空白授權的立法。」

民進黨團版反滲透法，全文如下：

第一條

為防範境外敵對勢力之滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護 國家主權及自由民主憲政秩序，特制定本法。

第二條

本法用詞定義如下：

一、境外敵對勢力：指與我國交戰或武力對峙之國家或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體，亦同。

二、滲透來源：

（一） 境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。

（二） 境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。

（三） 前二款各組織、機構、團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。

第三條

任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金，或捐贈經費供從事公民投票案之相關活動。 違反前項規定者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金

第四條

任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第四十三條、公職人員選舉罷免法第四十五條各款行為。

違反前項規定者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。

第五條

任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，進行遊說法第二條所定之遊說行為。

違反前項規定者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金。

第六條

任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行之集會、遊行。

違反前項規定者，處一年以上七年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五百萬元以下罰金。

第七條

受滲透來源之指示、委託或資助，而犯總統副總統選舉罷免法第五章、公職人員選舉罷免法第五章或公民投票法第五章之罪者，加重其刑至二分之一。

第八條

法人、團體或其他機構違反第三條至第七條規定者，處罰其行為負責人；對該法人、團體或其他機構，並科以各條所定之罰金。

第九條

滲透來源從事本法第三條至第七條之行為，或指示、委託或資助他人從事違反本法第三條至第七條之行 為，依各該條規定處斷之。任何人受滲透來源指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助者，亦同。

第十條

犯本法之罪自首或於偵查或審判中自白者，得減輕或免除其刑；自首並因而防止國家安全或利益受到重大危害情事者，免除其刑。

第十一條

各級政府機關知有違反第三條至第九條之情事者，應主動移送或函送檢察機關或司法警察機關偵辦。

第十二條

本法自公布日施行。

反滲透法

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