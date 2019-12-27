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綠強推34天立法 反滲透法今朝野決戰

2019-12-27 00:20聯合報 記者鄭媁、蔡晉宇賴錦宏／台北報導

陸委會發言人邱垂正昨表示，被「紅色滲透」媒體將另行檢討，這次反滲透法不涉及。 記...
陸委會發言人邱垂正昨表示，被「紅色滲透」媒體將另行檢討，這次反滲透法不涉及。 記者賴錦宏／攝影
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蔡總統下達「一定要過」指令後，民進黨團強推「反滲透法」草案，目標卅四天完成立法，下周二就要三讀通過，但引發「戒嚴、綠色恐怖」的質疑與反彈與日俱增，立法院今將首度朝野協商。

民進黨團昨主動釋出同意討論微調條文中「滲透來源」的定義，縮小適用對象，但藍營並不埋單，認為反滲透法牽涉人民言論自由及違憲的條文，是否也要一併調整？

紅色滲透媒體 陸委會擬另立法規

爭議尚未停歇，陸委會發言人邱垂正昨天透露，「反滲透法」只規範影響選舉等不法行為，被中共「紅色滲透」的台灣媒體需另行通盤檢討，不在本次修法範圍。值得關注的是，消息人士稱，針對「紅色滲透」媒體將另立法規，恐再引發侵害新聞自由更大疑慮。

在野黨近日對蔡政府欲火速通過「反滲透法」群起撻伐，批評這是綠色「麥卡錫法案」，已涉違憲，行政院未提版本，僅由個別立委由黨團名義提案，條文內容定義不明、無救濟管道，法案溝通時間也不足，僅辦過一場公聽會就交院會逕付二讀，無視程序正義。

面對各界質疑聲浪，蔡總統前天在政見會上表示反滲透法「可以在立法院好好討論，也能坐下來談」，行政院長蘇貞昌昨天也稱，反滲透法立法有必要，但應該跟社會多溝通。

綠釋出微調定義 擬縮小適用對象

不過，在民進黨主導下，立法院長蘇嘉全今將召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘呼籲「最後的時刻已到」；國、親黨團則同聲痛批「過場式的協商」根本是打臉蔡總統。今天料將激烈攻防。

民進黨團書記長李俊俋昨天表示，因為有台商表示，在對岸被迫成立共產黨支部，例如鴻海裡就有共產黨支部，因此今天將討論是否微調草案文字，將「滲透來源」定義中的「監督管理」刪掉，縮小適用對象。

民進黨立院黨團卅一日將通過反滲透法三讀，前總統馬英九（中）痛批，這個惡法證明蔡英...
民進黨立院黨團卅一日將通過反滲透法三讀，前總統馬英九（中）痛批，這個惡法證明蔡英文根本違憲亂權。 記者王敏旭／攝影
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不過，國、親黨團皆認為，整部草案有疑慮之處，並不僅於「受監督管理」的機構團體，國民黨團總召曾銘宗質疑「境外敵對勢力」的定義，已牽涉人民言論自由，涉及違憲的條文，民進黨團是否也要一併調整？

「沒有施行細則 未來由誰執行？」

親民黨團總召李鴻鈞質疑，反滲透法共十二條文，除了沒有施行細則，又無主管機關，未來由誰執行？檢調自行認定？一旦反滲透法成為空法、無上法，後面就全亂了。曾銘宗說，民進黨團推動此案只是為了選舉利益，法案若過，民進黨可以與時力搶政黨票；法案沒過，也可以將反對的國民黨打為「中共同路人」，呼籲國人要看清楚。

民進黨反滲透法立法院柯建銘邱垂正行政院陸委會政黨票李俊俋李鴻鈞

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