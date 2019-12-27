綠強推34天立法 反滲透法今朝野決戰

陸委會發言人邱垂正昨表示，被「紅色滲透」媒體將另行檢討，這次反滲透法不涉及。 記者賴錦宏／攝影 分享 facebook

蔡總統下達「一定要過」指令後，民進黨團強推「反滲透法」草案，目標卅四天完成立法，下周二就要三讀通過，但引發「戒嚴、綠色恐怖」的質疑與反彈與日俱增，立法院今將首度朝野協商。

民進黨團昨主動釋出同意討論微調條文中「滲透來源」的定義，縮小適用對象，但藍營並不埋單，認為反滲透法牽涉人民言論自由及違憲的條文，是否也要一併調整？

紅色滲透媒體 陸委會擬另立法規

爭議尚未停歇，陸委會發言人邱垂正昨天透露，「反滲透法」只規範影響選舉等不法行為，被中共「紅色滲透」的台灣媒體需另行通盤檢討，不在本次修法範圍。值得關注的是，消息人士稱，針對「紅色滲透」媒體將另立法規，恐再引發侵害新聞自由更大疑慮。

在野黨近日對蔡政府欲火速通過「反滲透法」群起撻伐，批評這是綠色「麥卡錫法案」，已涉違憲，行政院未提版本，僅由個別立委由黨團名義提案，條文內容定義不明、無救濟管道，法案溝通時間也不足，僅辦過一場公聽會就交院會逕付二讀，無視程序正義。

面對各界質疑聲浪，蔡總統前天在政見會上表示反滲透法「可以在立法院好好討論，也能坐下來談」，行政院長蘇貞昌昨天也稱，反滲透法立法有必要，但應該跟社會多溝通。

綠釋出微調定義 擬縮小適用對象

不過，在民進黨主導下，立法院長蘇嘉全今將召集朝野協商，民進黨團總召柯建銘呼籲「最後的時刻已到」；國、親黨團則同聲痛批「過場式的協商」根本是打臉蔡總統。今天料將激烈攻防。

民進黨團書記長李俊俋昨天表示，因為有台商表示，在對岸被迫成立共產黨支部，例如鴻海裡就有共產黨支部，因此今天將討論是否微調草案文字，將「滲透來源」定義中的「監督管理」刪掉，縮小適用對象。

民進黨立院黨團卅一日將通過反滲透法三讀，前總統馬英九（中）痛批，這個惡法證明蔡英文根本違憲亂權。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

不過，國、親黨團皆認為，整部草案有疑慮之處，並不僅於「受監督管理」的機構團體，國民黨團總召曾銘宗質疑「境外敵對勢力」的定義，已牽涉人民言論自由，涉及違憲的條文，民進黨團是否也要一併調整？

「沒有施行細則 未來由誰執行？」

親民黨團總召李鴻鈞質疑，反滲透法共十二條文，除了沒有施行細則，又無主管機關，未來由誰執行？檢調自行認定？一旦反滲透法成為空法、無上法，後面就全亂了。曾銘宗說，民進黨團推動此案只是為了選舉利益，法案若過，民進黨可以與時力搶政黨票；法案沒過，也可以將反對的國民黨打為「中共同路人」，呼籲國人要看清楚。