綠強推反滲透法 蘇揆：立法有必要 應多溝通

反滲透法強勢立法，行政院長蘇貞昌表示「在中國經商、就業的國人，請不必擔心，不會影響兩岸正常交流」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨立法院黨團將在卅一日力拚「反滲透法」三讀，行政院長蘇貞昌昨天表示，「反滲透法」立法有其必要，但應該跟社會多溝通，以減少不必要的疑慮，「尤其在中國經商、就業的國人，請不必擔心，不會影響兩岸正常交流」。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述陸委會主委陳明通在院會發言指出，「反滲透法」是針對犯罪行為（即滲透行為），而非針對特定人的身分加以懲罰。「反滲透法」草案列舉的犯罪行為，在現行法律已有明文規範，例如違反政治獻金法、選罷法、公民投票法、遊說法、社會秩序維護法、集會遊行法等。對於違法者，行政部門僅有「告發權」，即主動移送或函送，沒有行政罰，而是透過法院三審定讞的嚴謹程序才加以處罰。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，今天下午二點朝野協商反滲透法，希望國民黨、親民黨等所有反對黨，都能理性討論、面對這個法案，有更好、更明確的作法他都歡迎。

民進黨團總召柯建銘（左）表示，今天反滲透法協商，希望所有在野黨能理性面對。 記者王駿杰／攝影 分享 facebook

他表示，公民投票法、選舉罷免法、總統副總統選罷法、遊說法等，沒有規範接受中共委託、資助等行為，所以反滲透法是很清楚、不會錯殺無辜，也沒有言論自由的問題。

陳明通特別提及，今年一月二日中國國家主席習近平提出「習五條」，宣示統一進程，更透過滲透、統戰，要遂行統一台灣的目的，「所以我國的確需要有（反滲透法）這樣的法律」。

對於犯罪樣態在其他法律中已有規定，是否有疊床架屋的問題，以及為何沒有行政院版本草案？Kolas回應，「不會有疊床架屋的問題」，立法院是立法機關，民選的立委提出草案，顯見該草案已反映選區民意。她呼籲有心人不要附和中國，把這項立法稱為「綠色恐怖」、把真實民意稱為「戒嚴或反民主」。

對於外界質疑綠營欲用強硬手段通過反滲透法，民進黨主席卓榮泰說，立法的過程一定會非常嚴謹，將侷限在境外的政治力量不當滲入台灣，影響到國家安全的層面上，其餘的都不用擔心。立法過程除了嚴謹，也會善盡與各界溝通說明的義務。

民進黨副秘書長林飛帆說， 一般正常的兩岸交流、經貿往來與文化宗教交流都不會受到反滲透法影響，唯一需要擔心的只有三種人，就是白狼、邱毅跟吳斯懷。