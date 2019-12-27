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綠強推反滲透法 蘇揆：立法有必要 應多溝通

2019-12-27 01:17聯合報 記者林河名郭頤王駿杰／台北報導

反滲透法強勢立法，行政院長蘇貞昌表示「在中國經商、就業的國人，請不必擔心，不會影...
反滲透法強勢立法，行政院長蘇貞昌表示「在中國經商、就業的國人，請不必擔心，不會影響兩岸正常交流」。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨立法院黨團將在卅一日力拚「反滲透法」三讀，行政院長蘇貞昌昨天表示，「反滲透法」立法有其必要，但應該跟社會多溝通，以減少不必要的疑慮，「尤其在中國經商、就業的國人，請不必擔心，不會影響兩岸正常交流」。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述陸委會主委陳明通在院會發言指出，「反滲透法」是針對犯罪行為（即滲透行為），而非針對特定人的身分加以懲罰。「反滲透法」草案列舉的犯罪行為，在現行法律已有明文規範，例如違反政治獻金法、選罷法、公民投票法、遊說法、社會秩序維護法、集會遊行法等。對於違法者，行政部門僅有「告發權」，即主動移送或函送，沒有行政罰，而是透過法院三審定讞的嚴謹程序才加以處罰。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，今天下午二點朝野協商反滲透法，希望國民黨、親民黨等所有反對黨，都能理性討論、面對這個法案，有更好、更明確的作法他都歡迎。

民進黨團總召柯建銘（左）表示，今天反滲透法協商，希望所有在野黨能理性面對。 記者...
民進黨團總召柯建銘（左）表示，今天反滲透法協商，希望所有在野黨能理性面對。 記者王駿杰／攝影
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他表示，公民投票法、選舉罷免法、總統副總統選罷法、遊說法等，沒有規範接受中共委託、資助等行為，所以反滲透法是很清楚、不會錯殺無辜，也沒有言論自由的問題。

陳明通特別提及，今年一月二日中國國家主席習近平提出「習五條」，宣示統一進程，更透過滲透、統戰，要遂行統一台灣的目的，「所以我國的確需要有（反滲透法）這樣的法律」。

對於犯罪樣態在其他法律中已有規定，是否有疊床架屋的問題，以及為何沒有行政院版本草案？Kolas回應，「不會有疊床架屋的問題」，立法院是立法機關，民選的立委提出草案，顯見該草案已反映選區民意。她呼籲有心人不要附和中國，把這項立法稱為「綠色恐怖」、把真實民意稱為「戒嚴或反民主」。

對於外界質疑綠營欲用強硬手段通過反滲透法，民進黨主席卓榮泰說，立法的過程一定會非常嚴謹，將侷限在境外的政治力量不當滲入台灣，影響到國家安全的層面上，其餘的都不用擔心。立法過程除了嚴謹，也會善盡與各界溝通說明的義務。

民進黨副秘書長林飛帆說， 一般正常的兩岸交流、經貿往來與文化宗教交流都不會受到反滲透法影響，唯一需要擔心的只有三種人，就是白狼、邱毅跟吳斯懷。

反滲透法行政院民進黨選罷法陳明通林飛帆習近平柯建銘集會遊行政治獻金

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