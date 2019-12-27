綠強推反滲透法 馬英九：反惡法 換政府

蔡政府強推反滲透法，馬英九（右）批蔡英文違憲亂權。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

前總統馬英九昨天批評民進黨將強行通過反滲透法，這對中華民國、台灣發展非常不利，大家一定要站出來反對這惡法；鴻海創辦人郭台銘說，他不反對反滲透法，是希望立法過程公開、透明；親民黨總統候選人宋楚瑜說，用即將結束控制的國會力量孤注一擲，違反全世界民主的主流價值和運作程序。

馬英九說，民進黨要通過這個惡法，證明蔡英文總統根本是違憲亂權，一定要反對；許多跟大陸有生意往來、去大陸就學、參訪的人，都很可能因為反滲透法犯罪甚至坐牢，這個政府不換掉，台灣是沒有前途的。

郭台銘表示，自己是紅媒的最大受害者，他不反對反滲透法，但立法過程的溝通時間不夠，沒有行政部門提出的版本，恐波及無辜，且現在連施行細則都沒看到；新的立委明年一月就產生，有必要年底倉促立法嗎？可以留給下一屆立委討論。

資深媒體人趙少康昨陪台北市立委候選人費鴻泰拜票時痛批，反滲透法就是新的戒嚴法，立法院絕不能讓民進黨過半，否則對台灣是大災難。蔡英文說大家可以坐下來談，而民進黨在立法院對國民黨簡直是坦克車碾壓，能談什麼？

立法院前院長王金平指出，民進黨政府對程序視而不見，鴨霸輾壓少數意見，如立委席次再過半，將成國家和國會災難。他當立法院長時都奉行尊重、包容和採納原則，法案談到各方都接受才通過。受到人民嚴重質疑的重大法案，應由政府部門提案認定，不能任由立委提案，委員會沒機會審查反滲透法就逕付二讀，「鴨霸！國會都你家的？希望民進黨好好思考，交給新民意組成的國會處理，否則目前宗教界已在串聯反彈。

柯文哲：外國勢力如何認定？選後第一個辦我？

被問到反滲透法，柯文哲說，在那個標題下，沒有人敢去反對。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

台北市長柯文昨晚接受電視專訪，被問到對於反滲透法的看法，柯說，在那個標題下，沒有人敢去反對，因為是反對外國勢力介入台灣政治，但要怎麼認定呢？

柯文哲說，自己今年就吃了兩個苦頭，一是雙子星開發案，簽約廠商到底是不是中資，一下子說是、一下子又說不行；另一個就是今年跨年轉播是由「愛奇藝」，結果又不行。他自嘲，愛奇藝是中資，「不要到時候我選後第一個被法辦。」

柯表示，如果中央辦他，那是政治案件，但老百姓該由誰來認定？台灣和中國大陸的經貿往來這麼密切，到底是怎麼樣要講清楚，例如中資占股多少，不能從事什麼工作之類的，要講清楚。