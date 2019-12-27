親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
卡神網軍案延燒
縣市長就職周年
陳師孟惹怒法界
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

綠強推反滲透法 馬英九：反惡法 換政府

2019-12-27 01:07聯合報 記者王敏旭魏翊庭張世杰施鴻基邱瓊玉／連線報導

蔡政府強推反滲透法，馬英九（右）批蔡英文違憲亂權。 記者游明煌／攝影
蔡政府強推反滲透法，馬英九（右）批蔡英文違憲亂權。 記者游明煌／攝影
分享

前總統馬英九昨天批評民進黨將強行通過反滲透法，這對中華民國、台灣發展非常不利，大家一定要站出來反對這惡法；鴻海創辦人郭台銘說，他不反對反滲透法，是希望立法過程公開、透明；親民黨總統候選人宋楚瑜說，用即將結束控制的國會力量孤注一擲，違反全世界民主的主流價值和運作程序。

馬英九說，民進黨要通過這個惡法，證明蔡英文總統根本是違憲亂權，一定要反對；許多跟大陸有生意往來、去大陸就學、參訪的人，都很可能因為反滲透法犯罪甚至坐牢，這個政府不換掉，台灣是沒有前途的。

郭台銘表示，自己是紅媒的最大受害者，他不反對反滲透法，但立法過程的溝通時間不夠，沒有行政部門提出的版本，恐波及無辜，且現在連施行細則都沒看到；新的立委明年一月就產生，有必要年底倉促立法嗎？可以留給下一屆立委討論。

資深媒體人趙少康昨陪台北市立委候選人費鴻泰拜票時痛批，反滲透法就是新的戒嚴法，立法院絕不能讓民進黨過半，否則對台灣是大災難。蔡英文說大家可以坐下來談，而民進黨在立法院對國民黨簡直是坦克車碾壓，能談什麼？

立法院前院長王金平指出，民進黨政府對程序視而不見，鴨霸輾壓少數意見，如立委席次再過半，將成國家和國會災難。他當立法院長時都奉行尊重、包容和採納原則，法案談到各方都接受才通過。受到人民嚴重質疑的重大法案，應由政府部門提案認定，不能任由立委提案，委員會沒機會審查反滲透法就逕付二讀，「鴨霸！國會都你家的？希望民進黨好好思考，交給新民意組成的國會處理，否則目前宗教界已在串聯反彈。

柯文哲：外國勢力如何認定？選後第一個辦我？

被問到反滲透法，柯文哲說，在那個標題下，沒有人敢去反對。 記者林俊良／攝影
被問到反滲透法，柯文哲說，在那個標題下，沒有人敢去反對。 記者林俊良／攝影
分享

台北市長柯文昨晚接受電視專訪，被問到對於反滲透法的看法，柯說，在那個標題下，沒有人敢去反對，因為是反對外國勢力介入台灣政治，但要怎麼認定呢？

柯文哲說，自己今年就吃了兩個苦頭，一是雙子星開發案，簽約廠商到底是不是中資，一下子說是、一下子又說不行；另一個就是今年跨年轉播是由「愛奇藝」，結果又不行。他自嘲，愛奇藝是中資，「不要到時候我選後第一個被法辦。」

柯表示，如果中央辦他，那是政治案件，但老百姓該由誰來認定？台灣和中國大陸的經貿往來這麼密切，到底是怎麼樣要講清楚，例如中資占股多少，不能從事什麼工作之類的，要講清楚。

反滲透法民進黨郭台銘

延伸閱讀

問王金平是否選黨主席 郭台銘：他是會做事的人

郭台銘：美中科技戰才剛開始 和微軟CEO見面...

談和郭台銘關係 陳根德：太陽花落幕前結緣

影／別人以為我在洗臉 馬英九帶宋瑋莉拜票吃牛...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

綠強推34天立法 反滲透法今朝野決戰

2019-12-27 00:20

看問題／如通盤檢討「紅色滲透」媒體 第四權恐成寒蟬仗馬

2019-12-27 00:54

綠強推反滲透法 學者：蔡政府推動兩岸「脫鉤」

2019-12-27 01:25

綠強推反滲透法 蘇揆：立法有必要 應多溝通

2019-12-27 01:17

新聞眼／粗暴強推反滲透法…蔡政府在急什麼？

2019-12-27 00:47

「反滲透法」是否不妥？台商籲：得民心者才能得天下

2019-12-26 22:39

郭台銘揚言抗議 林飛帆：反滲透法是民主國家的機制

2019-12-26 19:56

談反滲透法 柯文哲自嘲：會不會選後第一個辦我

2019-12-26 19:27

陸委會：「紅色滲透」媒體將另行檢討 反滲透法不涉及

2019-12-26 18:08

王金平：綠委過半將成災難 反滲透法應由新國會決定

2019-12-26 16:59

反滲透法朝野協商 藍委：打臉蔡英文

2019-12-26 14:26

蘇貞昌：反滲透法立法有其必要

2019-12-26 14:26
看更多

熱門文章

柯文哲專案報告「卡神」拿北市標案 綠議員全缺席

2019-12-26 10:18

誤射雄三飛彈造成一死三傷 這3名軍士官確定都要坐牢

2019-12-26 15:40

孫大千反問陳師孟：司法不是正義最後防線 難道你才是？

2019-12-26 08:45

誰護航「卡神」標案？ 柯文哲答詢數度尷尬沉默以對

2019-12-26 10:56

柯媽爆料：柯文哲絕對會投蔡英文 蔡也會贏得大選

2019-12-26 15:55

中共山東號航空母艦 穿越台灣海峽北上

2019-12-26 17:11

晉陞自製太空火箭「飛鼠一號」今亮相 軍事專家驚艷！

2019-12-26 12:05

柯文哲花東後援會長呼籲投韓 柯：太驚嚇了

2019-12-26 11:24

不理記者兩度引導批韓國瑜 黃暐瀚：賴清德有「高度」

2019-12-26 10:30

郭台銘為反滲透法衝立院？ 館長：號召凱道挺反滲透

2019-12-26 11:25

肚爛綠營打壓 柯文哲花東後援會長呼籲「投韓」

2019-12-26 10:53

罷韓團體遞交罷免提議書 高市府：遺憾選擇性失明失聰

2019-12-26 10:42

飛鼠1號火箭彈道高度300公里 未來軍事潛力曝光

2019-12-26 12:24

收服韓黑！韓國瑜上脫口秀 2百萬點閱奇蹟怎做到的？

2019-12-26 08:00

綠營缺席卡神報告 柯文哲：他們不來，好像變成我的事

2019-12-26 10:34

郭台強：政府若宣布獨立 要去總統府翻牆抗議

2019-12-26 20:48

海軍介紹永嘉軍艦女兵 姣好身材引網暴動

2019-12-26 21:41

南田部落發射探空火箭！ 晉陞：很安全 村民：不放心

2019-12-26 11:53

罷韓今正式啟動 公民團體連夜載連署書北上中選會

2019-12-26 07:42

【重磅快評】 陳師孟讓蔡政府的「死豬共同體」一一現形

2019-12-26 11:01

「上漆假冒新管」黃國昌爆：北市國宅該換管線根本沒換

2019-12-26 15:14

衡山指揮所將分階段整建機敏訊息 意外被射擊通報披露

2019-12-26 13:34

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

2019-12-26 18:51

侯友宜：對選情不要太樂觀、板橋不是藍大於綠

2019-12-26 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top