看問題／如通盤檢討「紅色滲透」媒體 第四權恐成寒蟬仗馬

「紅色滲透」媒體若另立法規，恐再引發侵害新聞自由的更大疑慮。圖為陸委會主委邱垂正。 記者賴錦宏／攝影 分享 facebook

陸委會副主委邱垂正說，因應「紅色滲透」台灣媒體需另行通盤檢討，繼反滲透法後又一股肅殺之氣將至。若果如此，未來的媒體恐只會呈現一種聲音，台灣的言論自由、新聞自由將倒退數十年。

新聞自由與言論自由是台灣多年來全民爭取來的，新聞自由與言論自由的可貴，在於不必擔心真實的報導與善意的意見評論會被箝制與秋後算帳。

如果蔡政府針對媒體立了「反滲透法」，未來媒體只要報導對岸的任何涉台政策新聞（或是中共領導人的講話、或是兩岸關係的主張，或是新的對台措施）、乃至大陸正面的新聞（經濟社會發展，造橋鋪路通車）；或藉大陸某些管理的優點批評民進黨政府的失政，只要「綠色恐怖」下指導棋，媒體與記者都有可能落入「為匪宣傳」的陷阱，被扣上「紅色媒體」或「中共同路人」的大帽。媒體為了避免麻煩，可能自我限縮，少報或不報，第四權恐成了寒蟬仗馬。

台灣一直是個多元的社會，也有各種不同的聲音，媒體報導錯誤或虛假新聞造成當事人權益受損，自有廣電三法或刑法妨害名譽誹謗罪處理，未來如果「廣義或狹義的幫大陸說話」就被懷疑是被中共滲透、分化、指使，政府就認定是媒體在誤導多數國人而欲對媒體定罪，恐怕只是羞辱了台灣人民的智商，其背後目的是在塑造一個一言堂的聲音。