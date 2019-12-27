新聞眼／粗暴強推反滲透法…蔡政府在急什麼？

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院會處理前4天 才首次黨團協商

蔡英文總統一聲令下，民進黨立院黨團將在十二月卅一日力拚「反滲透法」三讀，並發函立法院長蘇嘉全今天召集朝野黨團協商。

未經委員會初審 馬上就要三讀…

一個備受爭議的重大法案，在院會處理的前四天才第一次黨團協商，且先前未經委員會初審，馬上就要三讀，執政黨到底急什麼？

為消弭各界疑慮，蔡政府昨天從行政院、陸委會到立院黨團，全面訴求「反滲透法」有其立法必要，並表示這是國家安全最後一塊拼圖。但國家安全的「拼圖」何其多？七月初「國安五法」修法通過後，民進黨團就曾宣稱完成國安最後一塊拼圖，但蔡總統旋即宣布「中共代理人」修法，馬上又多了一塊「拼圖」；「中共代理人」修法爭議過大決定緩議後，又突然冒出「反滲透法」，再說它是「最後一塊拼圖」，誰相信？

執政黨膽敢如此糊弄人民，仗的無非「中國滲透、統戰」威脅日增這類說詞。然而，一來台灣人民並非毫無警覺，二來現有法律也非毫不設防，從陳明通昨天說反滲透法草案列舉的犯罪行為，「在現行法律已有明文規範」，就可得到反證。亦即，「反滲透法」充其量是加重刑責的「加強版」，而非沒立法就會出現漏洞的「防漏版」，當然也絕非「最後一塊拼圖」。

拋頂紅帽子 就要強勢過關

事實上，人民未必反對制定「反滲透法」，但法條必須定義明確，不能動輒入人於罪；而要消除疑慮，唯一的方法就是公開透明、充分討論，這更是最起碼的程序正義。蘇貞昌嘴巴說，「不需要口水，不需要扣帽子」；但可嘆的是，不過是一項「加強版」法案的立法，何以要用「非常手段」強行通過？執政黨迄今仍含糊其詞。外界不過要求程序正義，蔡英文竟丟過來一頂紅帽說「北京會很欣慰」。

懸崖勒馬，猶未晚矣，莫說國、親反對，恐怕當年以程序正義誓死「反黑箱」的太陽花運動參與者，也難以接受民進黨這種強渡關山的粗暴程序。