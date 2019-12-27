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新聞眼／粗暴強推反滲透法…蔡政府在急什麼？

2019-12-27 00:47聯合報 本報記者林河名

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院會處理前4天 才首次黨團協商

蔡英文總統一聲令下，民進黨立院黨團將在十二月卅一日力拚「反滲透法」三讀，並發函立法院蘇嘉全今天召集朝野黨團協商。

未經委員會初審 馬上就要三讀…

一個備受爭議的重大法案，在院會處理的前四天才第一次黨團協商，且先前未經委員會初審，馬上就要三讀，執政黨到底急什麼？

為消弭各界疑慮，蔡政府昨天從行政院、陸委會到立院黨團，全面訴求「反滲透法」有其立法必要，並表示這是國家安全最後一塊拼圖。但國家安全的「拼圖」何其多？七月初「國安五法」修法通過後，民進黨團就曾宣稱完成國安最後一塊拼圖，但蔡總統旋即宣布「中共代理人」修法，馬上又多了一塊「拼圖」；「中共代理人」修法爭議過大決定緩議後，又突然冒出「反滲透法」，再說它是「最後一塊拼圖」，誰相信？

執政黨膽敢如此糊弄人民，仗的無非「中國滲透、統戰」威脅日增這類說詞。然而，一來台灣人民並非毫無警覺，二來現有法律也非毫不設防，從陳明通昨天說反滲透法草案列舉的犯罪行為，「在現行法律已有明文規範」，就可得到反證。亦即，「反滲透法」充其量是加重刑責的「加強版」，而非沒立法就會出現漏洞的「防漏版」，當然也絕非「最後一塊拼圖」。

拋頂紅帽子 就要強勢過關

事實上，人民未必反對制定「反滲透法」，但法條必須定義明確，不能動輒入人於罪；而要消除疑慮，唯一的方法就是公開透明、充分討論，這更是最起碼的程序正義。蘇貞昌嘴巴說，「不需要口水，不需要扣帽子」；但可嘆的是，不過是一項「加強版」法案的立法，何以要用「非常手段」強行通過？執政黨迄今仍含糊其詞。外界不過要求程序正義，蔡英文竟丟過來一頂紅帽說「北京會很欣慰」。

懸崖勒馬，猶未晚矣，莫說國、親反對，恐怕當年以程序正義誓死「反黑箱」的太陽花運動參與者，也難以接受民進黨這種強渡關山的粗暴程序。

反滲透法中共代理人民進黨蔡英文立法院陳明通陸委會蘇嘉全蘇貞昌太陽花

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