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綠若強行表決反滲透法 柯：別忘了反服貿的故事

2019-12-15 23:55聯合報 本報記者／連線報導

台北市長柯文哲昨表示，民進黨若要強行表決反滲透法，不要忘了當年反服貿的故事。 記...
台北市長柯文哲昨表示，民進黨若要強行表決反滲透法，不要忘了當年反服貿的故事。 記者黃義書／攝影
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立法院周三停會，蔡英文總統宣示月底前要完成「反滲透法」立法。台北市長柯文哲昨天表示，民進黨在立法院席次過半，這種情況下，蔡硬要表決當然是可以表決，若要強行表決，不要忘了當年反服貿的故事（引發太陽花學運）。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋昨天說，立法院十八日至卅日停會，卅一日恢復開會一天，屆時會把所有尚未處理的議案，包括明年度中央政府總預算、反滲透法等一起處理。他說，該走的法案都要走，「若有國民黨團杯葛的狀況，再來處理。」

前總統馬英九昨天到台中輔選時指出，他最擔心的是現在要訂「反滲透法」，蔡總統說反滲透法對國家更安全，但他感覺是對人民更不安全。他也抨擊蔡總統「丟主權、出賣主權」，把公投踩在腳下「未捍衛台灣民主」，明年大選除下架蔡總統沒有別的路走。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，黨團對提升國家安全的相關立法，全力支持，但「反滲透法」草案行政院沒有版本，民進黨不敢讓草案在委員會充分討論，直接逕付二讀，國民黨一定會有因應作為，但基於戰略考量，目前暫不便透露。

柯文哲也質疑，反滲透法重點不在標題，而是在內容，「當然為了國家安全要反滲透，不過內容到底是什麼？還有要怎麼執行？要講清楚。」

2020選舉反滲透法柯文哲

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