陸委會：正常兩岸交流 反滲透法不罰

陸委會副主委邱垂正表示，反滲透法將加強防堵境外勢力在地協力者。記者賴錦宏／攝影 分享 facebook

陸委會副主委邱垂正昨表示，反滲透法修法是為彌補現行法令中，缺乏防堵境外勢力「在地協力者」的概念，且只處罰「故意行為」，沒有處罰「過失犯」的規定。

國民黨立法院黨團日前召開反滲透法草案公聽會，前總統馬英九以貴賓身分致詞時表示，由反滲透法草案立法的必要性來看，對需要防範的不法行為，現有法律的規範已足夠，也能有效執行，沒有必要再疊床架屋。

邱垂正昨表示，現行政治獻金法、公民投票法、遊說法及總統副總統、公職人員選罷法，都禁止境外勢力從事選舉及民主政治相關活動，但對於「白手套」、「中間人」並無規範。

他表示，境外勢力得以透過「在地協力者」迂迴規避法律規定，反滲透法草案是補充規範政黨、政治團體、擬參選人和提案人以外所有「在地協力者」。

邱垂正說，「反滲透法草案」並沒有處罰「過失犯」的規定，只處罰故意行為，如果行為人主觀上對於滲透來源或影響選舉、干預民主程序、妨害社會秩序的不法行為，並不具備認知，或者並沒有使其發生的意思，就不會受到處罰，個案上也會由司法機關做嚴謹的認定與判斷。

他強調，「反滲透法草案」規定非常嚴謹，行為人除要具備受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，還必須從事滲透干預的「不法行為」，才會受到刑事處罰，一般的正常兩岸交流並不會觸法，請廣大台商和國人放心。