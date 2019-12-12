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反滲透不按程序 宋楚瑜：草率兒戲

2019-12-12 22:19台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

反滲透法提案草率，不按程序由行政院部會規劃後送出，簡直是兒戲！」親民黨總統參選人宋楚瑜指出，關於國家安全的提案，正常程序應為行政院各部會先行討論，陸委會及國安局也都該提出意見，經過完整程序後才能送立法院審議。他擔心說：「上百萬的台商如果不小心參加中國大陸制式的活動，難道就是匪諜特務嗎？」

宋：提案過於草率

民進黨突然趕在本屆立法院會期結束之前，強行將《反滲透法》逕付二讀，引起一陣軒然大波。為此，國民黨隨即召開公聽會，與會的學者專家一致批評立法過於倉促，而草案中第2條的滲透來源解釋晦澀不明，更有為難台商的疑慮。

但陸委會副主委邱垂正在會中強調，反對外國勢力干預選舉是國際的趨勢，對於人權方面的疑慮，《反滲透法》是在最小限度、必要範圍內進行規範。民進黨團也發聲明回應，現行的法令對於「間接收受」中國資助恐有漏洞，因此必須另立《反滲透法》補足。

一人提案

「怎麼會只有1個立委就能提出國家層級的法案呢？」宋楚瑜話講得直接，是因為最近看到反滲透法及中共代理人等法案，僅經由少數立委就提出草案，甚至逕付二讀，他認為這是很危險的現象，因為在中國的台商高達百萬以上，如果嚴格限制人民與中國接觸，將會發生寒蟬效應，導致每個人戰戰兢兢，惶恐度日。

宋楚瑜回想當年要廢除刑法100條時，宋楚瑜曾與民進黨談判，表達不罰「意念犯」，也就是尊重人民的意見不同，對方也接受，但是現在民進黨卻連「思想」都要審查。

他還說，當時跟民進黨的陳師孟及李鎮源一路從深夜談到清晨6點，宋楚瑜指出：「台灣人民有言論自由，不能只是想一想就被抓走，太過頭了。」

宋：一黨獨霸！

「民進黨過去批評國民黨一黨獨大，現在民進黨是一黨獨霸。」宋楚瑜批評，蔡英文身為總統，並沒有盡到把關責任，放任立委倉促提案，而剩下的人則是迷糊以對。他呼籲，民進黨曾經以自由民主的理念對抗威權，不能走回以前國民黨箝制人民言論及思想的老路。

宋楚瑜表示，連威權時期的前總統蔣經國都明白，時代在變，面對人民的意見不能獨斷。質疑對人民的思想及言論都要審查的民進黨，現在根本是在讓台灣的民主自由倒退，他嚴正指出，「已經不是民主進步黨了，是民主退步黨。」

他同時表示，具國家層級影響力的法案，應該先由行政院各部會整合討論，才能送到立法院審議，陸委會、國安局及財經單位等則須提出意見，執法單位也應該要提出自己的版本，有多元的意見，才能落實民主自由機制，同時也能檢視國家安全是否有漏洞。

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民進黨宋楚瑜反滲透法

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