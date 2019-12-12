反滲透法立法之際 大動作抓陸客人頭協會

新北市水資源經濟發展協會涉以專業交流名義助陸客來台，北檢約談協會負責人洪慶淋（右）等十人到案。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

新北市水資源經濟發展協會負責人洪慶淋，被控勾結國內廿多間旅行社，讓五千名大陸公務員以短期專業交流名義來台；台北地檢署昨天指揮刑事局兵分五路搜索洪的住處、協會及三間旅行社，約談洪與妻子共十人到案，晚間移送北檢，訊後洪與三名旅行社業者各依廿五萬元交保，洪並遭限制出境，另三人各以五萬至十五萬元交保，還有三人被限制住居。

法界：前年發現此時才辦

民進黨政府大力推動反滲透法立法之際，北檢偵辦此案被認為具高度政治敏感性；法界人士質疑，依移民署說法，前年就發現洪慶淋夥同親友申設多家協會，檢警此時才大動作偵辦，不免引人聯想。

此外，過去曾有民眾以不實商務活動證明，供大陸人士申請來台參與商務活動，法院曾在判決提及，兩岸關係條例第七十九條當初立法目的，是因蛇頭安排大陸地區人民偷渡來台日益猖獗，嚴重危害社會秩序及國家安全；但以假商務參訪、考察名義申請來台者，多屬短期入境，相較於蛇頭，即使有牟利行為，但對國家安全危害明顯較輕。

甚至有法官在判決中寫下，兩岸逐步開放交流及觀光，在第三次政黨輪替執政後，大陸觀光客驟減，台灣有關機構頻向大陸觀光客招手，於此時空環境下，提供不實商務證明者的犯罪情狀顯可憫恕。

業者：這種做法存在多年

國內旅行業者也表示，這種做法已存在多年，台灣這類協會很多，包括建設公司都可以發出邀請函，很多業者就會絞盡腦汁讓陸客進來。業者質疑，這些陸客來台前，都經移民署和國安局身分查核，難道審核只是形式？政府沒有責任？

檢警指出，洪慶淋涉嫌與妻子、長女申請設立至少十二家「人頭交流協會」，專門處理大陸人士來台申請事宜，檢警昨搜索時更在洪的住處搜獲超過一百家協會申設資料及大小章。

檢方發現，洪慶淋於二○一七年至二○一九年間，以每位大陸地區人民新台幣兩千元人頭費的代價，製作內容不實的「專業活動計畫書」、「邀請函」及「委託書」等，佯稱是申請來台從事短期專業交流，不法所得逾一千萬元新台幣。

相關邀請函販售給至少廿家旅行社使用，藉此向移民署申請大陸地區人民「短期專業交流」團體入出境許可證，辦理入台手續，移民署審查後核准來台。

檢警分析，洪慶淋涉嫌讓陸客以短期專業交流名義入境人數已超過五千人，且幾乎都是大陸具官方身分人士。