新聞眼／一味上綱到國安 兩岸關係恐更惡化

陸客團成員昨天到台北市自由廣場參觀。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

民間協會協助陸客以「專業交流」名義來台觀光，從中賺取手續費，移民署發出聲明，大動作移請國安單位偵處。還有媒體形容此案為國安大漏洞，為「反滲透法」的過關，添加急迫性。

熟知兩岸交流運作者都知道，透過「專業交流」管道來台，一是時效較快，二是不受配額限制，因此部分大陸人士會透過民間協會，以此途徑來台。有些在台行程則可能包含交流、參訪和觀光，其實很難在交流或觀光之間「一刀切」。

檢警依法處置某些民間協會的違法行為，相信其出發點是為了促進兩岸交流正常、有序發展，但由此衍生的問題是認定標準如何拿捏？例如某個民間智庫邀請大陸學者或官員來台進行「專業交流」，行程中列有經濟座談和研討會，同時也安排陸方人士到知名景點考察經濟景氣和消費形態等，後者是否會被認定為「假交流、真觀光」？

除了認定標準，更重要的是應否將兩岸民間交流衍生的問題，無限上綱到國安問題，如此只會引起民眾不必要的恐慌，也必然會惡化已經非常脆弱的兩岸關係。

蔡政府執政以來，兩岸僵局遲遲無解，選舉到了又開始大打反中牌和恐嚇牌，除了之前的國安五法，最近又推出反滲透法，甚至利用國會人數優勢使法案逕付二讀，完全漠視國會審議法案應遵守程序正義的基本原則。

國安會前秘書長蘇起昨天在新書茶敘會上也說，無論是國安五法或反滲透法，這些都是政治性法案，不是法律性的法案，結果只能是進一步傷害兩岸關係。蘇起認為，民進黨的很多作為都顯示，當無法有效反擊大陸時，只會懲罰或限縮台灣民眾，嘴上很勇敢，但實際上一點辦法都沒有。

蔡政府治下兩岸關係倒退再倒退，陸客來台人數也不斷減少，直接衝擊的是基層民生經濟，如今再拿民間交流大做文章，我們無意為涉嫌違法行為護航，但提醒政府在執法時應標準一致，更不應被渲染為國安威脅或中共滲透等駭人說法，才是穩定人心的正確做法。