親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反滲透法將闖關
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
空總爭議不斷
政治
軍事
綜合

反滲透法 馬英九轟綠釋放催狂魔

2019-12-10 23:51聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

前總統馬英九（中）昨痛批民進黨推動反滲透法，就像是釋放出哈利波特裡阿茲卡班監獄的...
前總統馬英九（中）昨痛批民進黨推動反滲透法，就像是釋放出哈利波特裡阿茲卡班監獄的「催狂魔」。 記者曾學仁／攝影
分享

前總統馬英九昨天在「反滲透法」草案公聽會上，不僅連番提問陸委會及法務部官員，他更重話譴責民進黨製造紅色恐慌，就像是釋放出哈利波特裡阿茲卡班監獄的「催狂魔」，催化人民的恐懼，騙取選票、奪取政治利益。

民進黨發言人李晏榕昨反擊，釋放出催狂魔的是中國，不是民進黨，國民黨自二○○五年國共論壇後就與魔鬼共舞。

民進黨團以防止中共勢力滲透為由，日前跳過立法院委員會審查，將「反滲透法」逕付二讀，為凸顯民進黨強推「反滲透法」程序不完備且不可行，國民黨團昨天舉行「反滲透法」草案公聽會，邀請前後任官員與會。

馬英九重砲抨擊，民進黨才剛完成修訂了「國安五法」，對於需要防範的不法行為，都已有詳細規定，實在沒有必要疊床架屋另訂「反滲透法」，且該法定義模糊，幾乎所有中國大陸的公、民營機構組織，都可被解釋為「滲透來源」。

馬質疑，未來任何人與這些機構組織往來，就可能觸法入罪，這不僅包括在大陸的台商、台生、台眷，或每年訪問大陸約五百萬台灣旅客，都面臨極大的風險，簡直讓台灣社會回到戒嚴與動員戡亂時代。

馬英九強調，國家安全固然重要，但民主自由的價值也不容毀棄，兩者要取得平衡，就必須堅守憲法的法治國原則，蔡英文總統執政三年半以來，心中只有選舉算計，沒有憲法正義，任內通過促轉條例、政黨不當財產處理條例，沒收公民投票法、強修國安五法，乃至於不顧民主程序將「反滲透法」逕付二讀，肆無忌憚地摧毀民主政治賴以存在的法治國原則，為打擊異己而不擇手段。

馬英九質問，蔡英文所稱台灣的言論自由正被侵蝕，但最大的侵蝕者不正是蔡政府炮製的種種惡法嗎？「這怎麼對得起當年追求百分之百言論自由的台灣民主先進？」

民進黨反滲透法馬英九蔡英文促轉條例國共論壇陸委會監獄

延伸閱讀

馬英九反對「反滲透法」 民進黨團批立場反覆

民進黨：釋放出催狂魔的是中國 不是民進黨

馬英九問「反滲透法」是否窒礙難行 法務部代表...

馬英九：「反滲透法」就像哈利波特中的「催狂魔...

相關新聞

反滲透法直球對決…馬英九連3問 綠官員閃躲

2019-12-10 23:52

新聞眼／民進黨的「民主霸道」

2019-12-11 00:02

綠回問馬英九 與中共政協何關係

2019-12-10 23:55

專家觀點／照這標準 郭台銘也是滲透來源？

2019-12-10 23:53

馬英九反對「反滲透法」 民進黨團批立場反覆

2019-12-10 21:32

學者：反滲透法定義不清 郭董都恐被認定「滲透來源」

2019-12-10 19:43

民進黨：釋放出催狂魔的是中國 不是民進黨

2019-12-10 18:35

馬英九問「反滲透法」是否窒礙難行 法務部代表拒答

2019-12-10 17:50

馬英九：「反滲透法」就像哈利波特中的「催狂魔」

2019-12-10 17:26

影／反滲透法 馬英九批將籠罩新「麥卡錫主義」

2019-12-10 17:04

民進黨籲馬英九交代 與羅、許的關係及廣告是否申報？

2019-12-10 16:51

凸顯民進黨主政荒謬 國民黨下午文武場兩地開戰

2019-12-10 13:41

立院12月18日至12月30日停會 留一天拚反滲透法三讀

2019-12-10 11:25
看更多

熱門文章

色情圖竟是韓粉製作 徐世榮：韓營又抹黑自己栽贓對手

2019-12-10 07:55

網軍案爭議風頭中 楊蕙如傳周六晚間已出國

2019-12-10 12:41

蔡英文博士論文根本不存在？彭文正提告北院正式分案

2019-12-10 14:31

沈富雄更新預測韓輸250萬票 網：選後沈老又要去掃地了

2019-12-10 11:28

辛苦做到快死掉！王淺秋：法定可以 我為何不能領年終

2019-12-10 11:08

農委會又釋利多！農地農用每公頃可年領萬元獎勵金

2019-12-10 16:18

抽中李登輝到馬英九的勝選密碼 大數據站韓國瑜這邊？

2019-12-10 08:00

合成韓國瑜淫照？黃征輝：那是反諷圖

2019-12-10 12:32

影／走訪高雄找韓政績！議員嘆落跑成印象 市民大多肯定

2019-12-10 17:48

不僅辭北市府顧問 蔡壁如今到台大醫院辦退休

2019-12-10 15:46

美國網友上傳「藍蝦自夾」影片 被台灣人灌爆留言：選立委！

2019-12-10 09:48

台中政風處長懸缺 盧秀燕：法務部首長送名單關說難看

2019-12-10 14:12

告發立委沒告網軍？ 外交部：網軍事件已進入司法程序

2019-12-10 11:23

盧秀燕爆「有人關說」政風處長位子 官員：是她有意見

2019-12-10 15:09

韓國瑜「H」夾克新戰袍 將限量1000件販售做公益

2019-12-10 21:09

空總建案先上車後補票？建築界憂是大巨蛋的翻版

2019-12-10 09:29

「堅決捍衛同仁尊嚴與安全」 外交部告發藍委妨害公務

2019-12-10 10:27

影／手指「卡門」被酸爆 陳玉珍返金門支持者送暖

2019-12-10 18:10

誰才是「愛高雄」？王定宇舉所羅門王判決勸罷韓團體

2019-12-10 15:01

開除「卡神」楊蕙如黨籍？ 民進黨市黨部發兩點聲明

2019-12-10 13:31

選舉賭盤被韓國瑜怪招打亂 組頭認民調失真無法開盤

2019-12-10 15:44

警局認定立委是滋事群眾？蔡正元：民主國家最荒謬的事

2019-12-10 09:49

民調差9%？蔣萬安、吳怡農「雙帥」向上班族拜票

2019-12-10 12:21

蔡英文拿到博士前就可指導研究生 新黨要監院調查彈劾

2019-12-10 14:57

用空檔跑選舉？韓國瑜諷小英：你知道你空檔占了四成嗎

2019-12-10 09:03

悄悄成軍 陸軍關指部聯合兵種營投入大台北中樞防務

2019-12-10 16:00

能解決士林坑人水果攤就捐5萬！ 朱學恒真的捐了

2019-12-10 13:06

民進黨列舉七事件 質疑國民黨造假造謠「不膩嗎？」

2019-12-10 18:35

明年總統選舉誰贏？黃暐瀚：柯文哲的58萬票是關鍵

2019-12-10 14:06

粉專諷陳玉珍手被夾 改編成語「見縫插珍」

2019-12-10 13:00

尷尬！農委會辦台東釋迦外銷 張志明舉手發言未獲理睬

2019-12-10 11:59

核四公投連署過門檻 中選會：待審議後公告

2019-12-10 20:55

立院三讀 考試委員減至7-9人任期4年 不得赴中兼職

2019-12-10 10:33

學者：反滲透法定義不清 郭董都恐被認定「滲透來源」

2019-12-10 19:43

【重磅快評】外交部用逼死外交官 來捍衛同仁尊嚴？

2019-12-10 11:03

盧秀燕爆「廉政首長關說門」 廉政署：諮詢意見非關說

2019-12-10 15:50

國民黨稱便衣警是怪阿姨 朱立倫：道歉不要橫生枝節

2019-12-10 12:02

民調從落後到追平 賴品妤有信心打敗李永萍

2019-12-10 15:17

立法院砍考試委員人數及任期 伍錦霖：遺憾

2019-12-10 10:42

蔡陣營批國民黨台南市黨部盜圖 混淆英德配號次

2019-12-10 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top