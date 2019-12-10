反滲透法 馬英九轟綠釋放催狂魔

前總統馬英九（中）昨痛批民進黨推動反滲透法，就像是釋放出哈利波特裡阿茲卡班監獄的「催狂魔」。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

前總統馬英九昨天在「反滲透法」草案公聽會上，不僅連番提問陸委會及法務部官員，他更重話譴責民進黨製造紅色恐慌，就像是釋放出哈利波特裡阿茲卡班監獄的「催狂魔」，催化人民的恐懼，騙取選票、奪取政治利益。

民進黨發言人李晏榕昨反擊，釋放出催狂魔的是中國，不是民進黨，國民黨自二○○五年國共論壇後就與魔鬼共舞。

民進黨團以防止中共勢力滲透為由，日前跳過立法院委員會審查，將「反滲透法」逕付二讀，為凸顯民進黨強推「反滲透法」程序不完備且不可行，國民黨團昨天舉行「反滲透法」草案公聽會，邀請前後任官員與會。

馬英九重砲抨擊，民進黨才剛完成修訂了「國安五法」，對於需要防範的不法行為，都已有詳細規定，實在沒有必要疊床架屋另訂「反滲透法」，且該法定義模糊，幾乎所有中國大陸的公、民營機構組織，都可被解釋為「滲透來源」。

馬質疑，未來任何人與這些機構組織往來，就可能觸法入罪，這不僅包括在大陸的台商、台生、台眷，或每年訪問大陸約五百萬台灣旅客，都面臨極大的風險，簡直讓台灣社會回到戒嚴與動員戡亂時代。

馬英九強調，國家安全固然重要，但民主自由的價值也不容毀棄，兩者要取得平衡，就必須堅守憲法的法治國原則，蔡英文總統執政三年半以來，心中只有選舉算計，沒有憲法正義，任內通過促轉條例、政黨不當財產處理條例，沒收公民投票法、強修國安五法，乃至於不顧民主程序將「反滲透法」逕付二讀，肆無忌憚地摧毀民主政治賴以存在的法治國原則，為打擊異己而不擇手段。

馬英九質問，蔡英文所稱台灣的言論自由正被侵蝕，但最大的侵蝕者不正是蔡政府炮製的種種惡法嗎？「這怎麼對得起當年追求百分之百言論自由的台灣民主先進？」