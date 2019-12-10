聯晚之眼／空總建案淪黑箱 建築界憂成大巨蛋翻版

台北市大安區精華地段的空軍總部舊址，政府各單位對於要怎麼使用這塊精華土地，角力不斷。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

藝文界抗議由少數人決定

行政院11月核定空總台灣當代文化實驗場C-LAB二期整體發展計畫，藝文界抗議決策只由少數人決定，經本報獨家報導，文化部表示將於預算三讀後開公聽會。建築界表示，等到那時已太晚，要求文化部在三讀前就開系列討論會，更改規畫，「不能只在黑盒裡做決策，卻沒人看得懂那邏輯。」

空總舊址精華地 角力不斷

位於北市仁愛路的舊空軍總部，隔壁是豪宅帝寶，對面是副總統官邸，空總遷至大直後，政府各單位對於要怎麼使用這塊精華土地，角力不斷。

根據行政院核定版，空總將設立當代藝術、科技媒體、社會創新三中心，並有實驗模組、展演共創空間、教育單位、研究機構、休閒空間等五大支持系統。建築師阮慶岳表示，此案已開始研擬招標徵選硬體建築師，全案卻像躲在黑幕後，決策草率並欠缺專業。

阮慶岳說，建築界看該案規畫，最重要的都市計畫變更等步驟還沒走，按理不可能先走下一步，文化部卻堅持往下做。

建築師呂欽文表示，空總這地被稱為台北市蛋黃區中的蛋黃，超過20萬平方公尺的總樓地板面積、約七個SOGO百貨本部、大巨蛋總面積一半，文化部對該案總體發展目標對誰最有利、引入活動與空間量分配是否合宜、一次空降半個大巨蛋是否對環境造成衝擊等關鍵問題，卻在未得到社會共識前就起跑。

建築師：停車場等問題嚴重

「照這樣下去，空總將是大巨蛋爭議與桃機波折的翻版。」呂欽文說，依政院核定版本，未來空總光是停車場空間及配置量體不當等問題就很嚴重，一旦招標就難以收拾。