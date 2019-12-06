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泰簽政策反覆 旅遊業反彈：政府要硬起來

2019-12-06 00:18聯合報 記者董俞佳陳睿中陳熙文／連線報導

泰簽新制要求須提供財力證明引發抱怨，代表處昨大門深鎖。 記者潘俊宏／攝影
泰簽新制要求須提供財力證明引發抱怨，代表處昨大門深鎖。 記者潘俊宏／攝影
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國人赴泰簽證資訊混亂，原定上月底上路的泰簽新制，泰國貿易經濟辦事處昨天公布延後至明年三月實施。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會認為，我國給泰國免簽，但泰國卻要求國人附財力證明，明顯不對等，聯合會已發文給外交部等單位，要求政府要硬起來。

聯合會理事長蕭博仁說，國人每年有近七十萬人前往泰國，辦泰簽時，泰國收件是不退費的，如要重新補照片，還要再交一次錢，這筆錢是旅客付，還是旅行社付？這些問題都待解決。聯合會覺得要給泰國一些壓力，「如果這樣子弄，公會可能會呼籲旅客，暫時不要去泰國」。

外交部表示，尊重業者說法；我駐泰代表童振源則在臉書表示，將持續讓泰方了解台灣民眾的關切與不滿。

赴泰簽證新制，需要透過電子簽證先上網登錄，散客須提供財力證明，團客則由旅行社做擔保。前天一度傳出泰辦有意撤回新制，外交部查證後否認，但昨天又出現變化，泰國貿易經濟辦事處昨在官網公布，新制延至明年三月一日起實施。

蕭博仁表示，泰國簽證新制，預料會出現很多問題。百威旅行社副總俞示芬指出，目前遇到的問題是，簽證網站系統不穩定，有的無法登錄，也有登錄後無法上傳資料與照片，網站系統卡卡，業者都已向泰辦反映。

東風國際旅行社負責人游世吉說，要求提供財力證明對國人極度不尊重，此外，明年三月底前去泰國辦落地簽，不需要這些證明文件，要求附財力證明的新制卻要在三月初上路，泰國官方也未說明這段時間落地簽怎麼辦理。

雙盈國際旅行社總經理吳德倫表示，泰辦請業者統計目前已經上傳完成的件數提供給泰辦處。這些已經上傳的申辦案件怎麼辦？業者仍在等待消息，泰辦迄今也未說明。

泰國貿易經濟辦事處表示，為讓申請者有充分準備時間並熟悉作業系統，泰簽線上申請作業改到明年三月一日起實施，本月九日起暫時恢復原本申請方式。有網友認為政策反覆，在泰辦粉絲頁留言「弄得大家好亂」、「一個簽證是要搞多麻煩？」

除了預告政策延後實施之外，泰方在公告中也指出，新制重新使用前，將邀請簽證代理的旅行社進行培訓，時間待定，之後僅允許通過培訓者代理簽證業務。

泰國簽證旅行社童振源免簽外交部

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