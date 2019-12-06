撤泰免簽反制？外交部：由政院通盤檢討

泰簽新制引發反彈，外交部表示，是否撤除給予泰方免簽反制？將由行政院通盤檢討。 （歐新社） 分享 facebook 泰國貿易經濟辦事處計畫實施簽證新制，要求國人申請泰簽須提供財力證明等，引發旅遊業者反彈，要外交部硬起來，外交部前部長歐鴻鍊也認為，外交部應有所反制，否則是失職。外交部表示，是否要撤除給予泰方免簽作為反制？未來將由行政院做通盤檢討。

外交部表示，目前給予泰國免簽仍屬試辦，會滾動式檢討，現行泰方作法是否已影響到我國續給免簽，將由行政院做通盤檢討；另外，台灣給予泰國免簽試辦主要考量增加觀光客數量、強化產業、文化及教育交流，隨意取消，也可能影響到台灣的利益。

歐鴻鍊表示，我國給予泰國免簽，泰國卻要求國人申辦簽證提供財力證明，我方釋善意，卻沒有得到對等回報，這代表蔡政府新南向政策的失敗，外交部應該要有反制措施，否則就是失職。

另有不具名的現職外交官認為，每個國家有權規定簽證申請的條件，考量的也未必是平等互惠，我國會開放免簽給泰國，其實用意是在彌補中國大陸觀光客的流失，希望能有更多東南亞觀光客來台，立意不只是對泰國友善，而是為發展觀光。

他也認為，泰國之所以想要增加財力證明的門檻，恐怕也是為了審慎把關台灣詐騙集團藏身泰國，過去就有很多類似的案例。

不過他認為，此次泰國辦事處出爾反爾，在第一時間公布相關規定的時候，未與外交部充分溝通，後來網路流傳泰辦有意撤回，外交部去查證，泰辦回答沒有變更，卻又在外交部昨舉辦例行記者會後，公告延遲相關規定至明年三月一日實施，外交部從頭到尾都與泰辦不在同一個節奏上，顯示泰方完全缺乏善意。