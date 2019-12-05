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兒福買房惹爭議
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新聞眼／事前若多說明 反彈可減小

2019-12-05 00:02聯合報 記者葉冠妤

內湖購屋掀波，兒盟公布財報釋疑。記者邱德祥／攝影
內湖購屋掀波，兒盟公布財報釋疑。記者邱德祥／攝影
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兒盟花三點七億元在內湖購屋惹議，持平而論，兒盟自購辦公室空間，維持組織長遠發展，且資金是行政成本結餘逐年提撥，一切合法。但讓捐款人不解的是，為何不能買在較便宜地段？兒盟昨解釋，並非沒找過，只是沒找到。可惜因事前未向捐款人完整說明購屋計畫，資訊不完整，自然引發質疑。

服務老弱婦孺、身心障礙者的社福團體，找尋服務據點、辦公空間都有共同困境，尤其雙北房價、租金逐年飆高，加上鄰避效應，找房更不易。若長期租屋，遇房東動輒喊漲，被迫年年搬遷，不但苦了工作人員，也苦了服務個案。

但若選擇購屋，房價、交通便利性、屋況、區段屬性，社福團體需考量面向，遠比一般民眾多太多，要找到夢幻據點，有時比登天還難。

更重要的是，社區鄰里對社福團體進駐的態度，也影響找房難易度。過去時有耳聞周邊民眾抗議，憂心弱勢族群頻繁進出，壞了社區品質及房價。社福團體要有自家的窩，除考量價錢、地點，還得看鄰居臉色。

社團有購屋需求，民眾可以體會，但這次外界最大質疑在於，為何非得挑選內湖精華區、耗資三點七億元買屋，而非價格更實惠的地方？尤其現在許多公家機關找辦公地點，盡量避免高價精華區，免得遭納稅人非議，本該把錢花在刀口上的社福團體，卻反其道而行，難免引起質疑。

其實，大家也樂見社福團體量能充沛、給社工更好工作環境，但民眾也在乎，愛心捐款是否運用得宜。若兒盟在購屋前，主動對捐款人說明規畫及為何落腳內湖的原因，反彈力量應該會比較小，畢竟多數的民眾不會認為社工天生就該「做功德」，也認同社工值得擁有更好勞動條件。

捐款社工做功德

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