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新聞眼／該查不查 綠還喊冤 網軍風暴延燒

2019-12-25 00:04聯合報 本報記者丘采薇

民進黨立委黃國書（右三）昨天按鈴控告邱毅等人。 記者陳宏睿／攝影
民進黨立委黃國書（右三）昨天按鈴控告邱毅等人。 記者陳宏睿／攝影
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楊蕙如網軍案持續延燒，爆料不斷。民進黨政治人物對楊蕙如避之唯恐不及，但無論民進黨如何切割，都無法改變她曾任職民進黨中央、且與許多黨內政要友好的事實。如今藍營已經公開指控網軍的上線為蔡英文總統，民進黨身為執政黨，不管是為政黨名譽或國家形象，都有責任主動追查，向外界澄清。

事情發展至此，民進黨如仍打算將楊蕙如定位成一位「商人」個人作為，就輕輕帶過，甚至假裝是擦肩而過的路人甲，其結果不過就是欲蓋彌彰，反而坐實了國人的想像。甚至於，未來還恐致黨內互相猜忌，反而帶來更多不堪。

詭異的是，楊所持有的帳號「idcc」被發現曾於立法院中興大樓網路ＩＰ位置發文，立法院資訊處卻裝傻至今，不禁令人質疑立法院資訊處是不能查，還是不敢查？為何放任繪聲繪影的消息讓立委人人自危，讓國會屢遭質疑責難？

楊蕙如案爆發後，民進黨公職表面上理直氣壯，私下卻怕被掃到颱風尾。尤其立院也被爆是「網軍基地」，但綠委至今沒有發起自清行動，反而任憑立法院資訊處丟下「該ＩＰ為中興大樓二、三樓共用」當作結論，極不尋常。

立法院資訊處說法似將責任推給了研究室位於二、三樓的立委，但若資訊處真有心要查，該帳號的上線時間、位於哪一台電腦發文，都有紀錄，都能查到。如今做法卻是反其道而行，放任楊蕙如案成為藍營的提款機；同理，民進黨政府口口聲聲打擊假新聞，對楊蕙如案卻絲毫沒有查清真相的意願與行動，究竟是心虛，還是裡頭藏著什麼貓膩？

全案爆發至今，民進黨不少立委都已被指與楊蕙如有關係，如今面臨選舉敏感時刻，喊冤的立委要證明清白，除了對指控提出告訴，或要求立法院資訊處查明事實，是更直接而有力的作法，蔡陣營也不能噤聲不語，而應下令清查，否則雪球滾到投票日，足可把原先支持的中間選民全部嚇跑。

網軍楊蕙如網路霸凌假新聞蔡英文提款機

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